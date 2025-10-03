México pide a Israel repatriar ya a connacionales de flotilla

Tras confirmar que ya son seis mexicanos capturados por Israel mientras llevaban ayuda humanitaria a Gaza, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió la repatriación inmediata de los connacionales, al señalar que no cometieron ningún delito.

Este miércoles, la Flotilla Global Sumud, que navegaba sobre aguas internacionales con la misión de llevar insumos al pueblo palestino, que padece por los ataques del Ejército israelí, fue interceptada para impedir su avance y detener a los tripulantes, entre los que se encontraban siete mexicanos.

Los connacionales capturados son Sol González Eguía, Arlin Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.

El Dato: Más de 400 activistas propalestinos a bordo de 41 barcos de la flotilla de ayuda humanitaria fueron detenidos por las fuerzas israelíes, declaró ayer un responsable israelí.

La mandataria mencionó que ya se han enviado cuatro notas diplomáticas a Israel, en dos exigen que se respete la integridad y derechos y que se permita su inmediata repatriación. Los otros dos solicitan las garantías físicas y, al prever su captura, se piden los argumentos para proceder de esta manera.

Aunque se sabe que los detenidos fueron llevados a Ashdod, uno de los principales puertos comerciales de Israel, Sheinbaum confirmó que hasta ayer (jueves) el servicio consular no había conseguido entrar en contacto con los mexicanos para asistirlos.

“En efecto, no los ha podido ver. Están detenidos en el puerto, aún no los llevan al centro de detención. Ayer fueron dos notas diplomáticas que se enviaron para exigir que, de inmediato, los liberen, no tienen por qué estar detenidos, no han cometido ningún delito; y que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación”, dijo.

También remarcó su desacuerdo con la negativa por parte de Israel para permitir que las organizaciones civiles y otras iniciativas lleven ayuda a Gaza.

“Y, obviamente, estamos en contra de esta situación. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza… Y estamos permanentemente, está ahí nuestro cónsul, y exigir que llegue ayuda a Gaza por razones humanitarias”, declaró.

Al recordar que México fue de los primeros países en denunciar ante La Haya la situación que se vive en esta región, aseguró que su Gobierno continuará el seguimiento al proceso, porque la postura que se mantiene es en rechazo al “acoso” cometido por Israel.

“Fuimos de los primeros que presentamos una denuncia ante La Haya, antes que muchísimos países… Todavía estaba el presidente López Obrador cuando se presentó esta denuncia y le estamos dando seguimiento. Y, obviamente, nuestro posicionamiento político permanente. Y el reconocimiento que hizo mi Gobierno, ya, del Estado palestino en pleno, al reconocer una embajada de Palestina en México, que no había sido reconocida como tal”, declaró.

Por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que seis de los siete mexicanos que viajaban en la embarcación fueron trasladados a la prisión Ktzi’ot, ubicada al sur de Israel, mientras que la séptima connacional que también se embarcó en la misión se dirigía a Chipre.

La cancillería señaló que funcionarios de la Embajada de México en Israel se trasladaron al puerto de Ashdod, para verificar las condiciones en el lugar, así como solicitar que se permita a los mexicanos recibir asistencia consular y que se les respete su seguridad e integridad.

En ese contexto, el Senado fijó su postura al respecto y exhortó a Israel a salvaguardar la integridad de todas las personas a bordo de la flotilla, pero particularmente de los mexicanos.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, expresó la preocupación del parlamento mexicano por lo ocurrido contra una “iniciativa civil, pacífica, desarmada y de carácter estrictamente humanitario”.

“No sabemos si están lastimados”

Por Claudia Arellano

Claudia Ledesma, hermana de Ernesto Ledesma, tripulante de la Flotilla Global Sumud, señaló que, hasta el momento, familiares de los mexicanos que detenidos por el Ejército de Israel mientras navegaban rumbo a Gaza no saben si ellos están lastimados.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, que se transmite a través del canal de YouTube de La Razón, aseguró: “La verdad, no sabemos cómo están, no sabemos en qué condiciones están, no sabemos si están lastimados o no están lastimados, porque ya sabemos cómo reacciona el gobierno israelita. El cuerpo consular nos está informando, pero también ellos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se tardó varias semanas en atendernos, pero a partir de que nos atendió la semana pasada, el miércoles, hemos tenido reuniones”.

Además, mencionó que hoy tendrán otra reunión para saber los avances de este conflicto y tener a sus familiares de regreso, por lo que no descansarán en dar seguimiento, “porque ellos están muy en contacto con la flotilla, y a partir de que tenemos estas reuniones con los embajadores de alrededor de Grecia, de Italia, de España, ha habido mucho contacto, pero el tema es que ahorita ya están ahí detenidos y que Israel ya de entrada está haciendo cosas que no debería”.

Asimismo, exhortó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a su Gobierno a fijar una postura “clara” y “firme”, que condene el secuestro de los connacionales por parte del Estado hebreo. La hermana del periodista Ernesto Ledesma, mostró el impacto que esta detención arbitraria tiene en su familia.

“Muy preocupante, porque, de entrada, al momento que piden respetuosamente: ‘que regresen sanos y salvos’, como que esa manera, tan, perdón que lo diga, para nosotros descafeinada, tan simple… debe tener más firmeza la Presidenta ¿Por qué no es más clara al solicitar? Primero, al decir que es un genocidio, y hoy (ayer) dijo que es un acoso y perdón, Javier, pero lo que está pasando en Palestina no es un acoso, es un genocidio. (hay que) manifestarnos en paz, para que mi hermano y los demás familiares y connacionales que están allá regresen sanos y salvos”, concluyó.