Piden a diputados aprobar 50 mmdp extra para becas

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, solicitó a la Cámara de Diputados respaldar el aumento de 50 mil millones de pesos al programa de becas para alumnos de educación básica y media superior en el Presupuesto 2026, con el fin de alcanzar una inversión de 184 mil millones y llegar a 20 millones de becarios.

Al comparecer ante la Comisión de Educación de San Lázaro, con motivo de la glosa del primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario reafirmó que “la educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía”.

Señaló que actualmente en materia educativa se han valorado a 4.6 millones de alumnas y alumnos en temas de nutrición, en cinco mil 457 primarias públicas, ya con información real hoy.

“Les podemos decir que el 40 por ciento de los niños revisados tienen problemas de sobrepeso u obesidad; el 76 por ciento tiene problemas de caries y un 30 por ciento requiere cuando menos la atención de un examen de la vista, para ver si necesitan lentes. La meta es formar la generación más saludable, fuerte y feliz en la historia de México”, dijo.

Asimismo, mencionó que también el gobierno ha echado a andar la estrategia por la paz y la cultura contra las adicciones, ya que el fentanilo y otras sustancias llega a matar a miles de jóvenes en el mundo, por ello está en marcha la campaña “Elige Ser feliz”, una estrategia que está enfocada principalmente en las aulas, donde una vez a la semana los maestros y maestras de secundaria y de educación media superior les hablan a los jóvenes sobre el impacto que generan distintas sustancias en su salud física y mental.

“Se han impreso más de 10 millones de guías y orientaciones para los padres y madres de familia que también necesitan saber cómo se ven las drogas, cuando su hijo está en riesgo, cuando está consumiendo, y cuáles son los efectos que generan en su salud, además de las guías para los docentes”, señaló.