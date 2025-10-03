Suman 23 mil 335 negocios familiares activados en el primer ‘Viernes muy Mexicano’: Concanaco

Octavio De la Torre De Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, celebró que 23 mil 335 negocios familiares y 250 mil activaciones surgieron en el primer “Viernes muy Mexicano”.

“Vamos por más el 31 de octubre”, dijo el funcionario empresarial durante la conferencia Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo celebró con éxito el primer “Viernes Muy Mexicano”, iniciativa federal que logró reunir la cantidad mencionada de negocios y empresas familiares.

El organismo agradeció el respaldo de la Presidencia de la República y reconoció a ésta por el impulso a esta iniciativa que contribuye a la estrategia del Plan México, el cual fortalece el consumo interno, respalda a los negocios familiares y proyecta el orgullo nacional como motor de desarrollo económico y social.

De la Torre De Stéffano dijo que 32 entidades federativas participaron con gobernadoras, gobernadores y presidentes municipales, y 18 estados realizaron ruedas de prensa, compras inaugurales y recorridos en negocios locales.

E informó que el impacto del programa se reflejó en la visibilidad de negocios y empresas familiares en todo México, con activaciones en Pachuca, San Martín Texmelucan, Ensenada, San Juan del Río, Córdoba, Matamoros, Jojutla, León, Chihuahua, Acuña, Las Choapas, Durango, Ciudad Victoria, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Campeche, Cárdenas, Tlalnepantla y Los Mochis, entre otros municipios.

El presidente de la Confederación subrayó que “el primer Viernes muy Mexicano, el pasado 26 de septiembre, superó nuestras expectativas: más de 23 mil negocios familiares, un cuarto de millón de activaciones y la participación de 32 estados muestran que, unidos, podemos transformar el consumo local en una auténtica fiesta nacional”.

Y dijo que este es solo el inicio ya que el próximo viernes 31 de octubre “vamos por más comercios, más promociones y más orgullo mexicano. Invitamos a todos los negocios familiares que aún no se registran a sumarse y juntos hacer historia”.

Durante la conferencia la Presidenta se enlazó por videollamadas con los gobernadores de Quintana Roo, Mara Lezama; Marina del Pilar, de Baja California, y Alejandro Armenta, de Puebla, para promover el programa “Viernes muy Mexicano”, una gran cruzada nacional por la economía local.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR