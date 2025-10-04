Cae socia de la Guardería ABC; es Sandra Téllez y estaba en Arizona

Memorial en la Guardería ABC colocado por familiares de las víctimas en foto de archivo.

Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las copropietarias de la Guardería ABC, fue detenida en Hermosillo, Sonora, tras ser deportada de Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Téllez Nieves había sido sentenciada en 2016 a 28 años y 11 meses de prisión por homicidio y lesiones culposas por el incendio ocurrido en la estancia infantil en junio de 2009 en Hermosillo, en el que murieron 49 niños y decenas más resultaron heridos.

El Dato: Tras la detención de Sandra Téllez en EU en agosto pasado, familiares de las víctimas del incendio en la guardería exigieron a la Presidenta de México su extradición.

Sin embargo, tras diversas apelaciones y amparos, su condena se redujo a cinco años y siete meses. Durante este periodo logró evadir la justicia mexicana hasta su reciente detención.

Según el comunicado de la FGR, la ejecución de la orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con el Gabinete de Seguridad quien la puso a disposición de las autoridades correspondientes “para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra”.

La detención ocurrió en Nogales, Sonora, y posteriormente fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde se le puso a disposición del juez de la causa, para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria por homicidio y lesiones culposas.

49 niños y niñas y murieron en el siniestro de la estancia infantil en junio del 2019

En septiembre de 2024 se gestionó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su detención provisional con fines de extradición, lo que derivó en su captura en Tucson, Arizona, en agosto pasado. Finalmente, autoridades estadounidenses accedieron a la deportación controlada en la garita internacional Dennis DeConcini, en Nogales, lo que permitió concretar su reingreso a México.

El caso de la Guardería ABC, una estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha sido considerado una de las mayores tragedias infantiles del país. El incendio, ocurrido en 2009, derivó en múltiples procesos judiciales contra funcionarios y particulares responsables de la operación del inmueble.

Las investigaciones revelaron graves irregularidades en las instalaciones: las salidas de emergencia estaban obstruidas, no existían mecanismos adecuados contra incendios y el material utilizado en los techos era altamente inflamable, condiciones que contribuyeron a la magnitud del desastre.

En 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la responsabilidad de 22 funcionarios locales y federales por negligencia y determinó que las penas debían ajustarse a rangos menores a los dictados inicialmente, de entre 14 y 29 años de prisión.

El fallo se basó en proyectos presentados por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que dieron amparos parciales a los sentenciados y ordenaron a un Tribunal Unitario recalcular las sanciones.

Tras la detención de Téllez Nieves en Estados Unidos, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por madres y padres de los menores fallecidos y lesionados en la Guardería ABC, destacó la importancia de la captura. “Se le responsabiliza por homicidio culposo, no es una perseguida política como quieren hacer creer sus defensores en Arizona”, puntualizó Juanita Luna Hernández, presidenta de la organización.