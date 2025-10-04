Cuándo se convertirá en huracán categoría 2 la tormenta tropical ‘Priscilla’

La Tormenta Tropical Priscilla ocasionará Lluvias intensas y Oleaje elevado en costas del occidente de México.

La tormenta tropical Priscilla, que se formó el 4 de octubre en el océano Pacífico frente a las costas de México, continúa intensificándose y se espera que evolucione a huracán categoría 1 entre la noche del domingo 5 de octubre y la madrugada del lunes 6.

De mantenerse las condiciones favorables, existe la posibilidad de que alcance categoría 2, aumentando significativamente la fuerza de sus vientos y el oleaje en la región.

Según los reportes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “Priscilla” se encuentra aproximadamente a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, desplazándose hacia el noroeste a 11 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h.

Aunque no se espera que toque tierra directamente, las bandas nubosas de la tormenta afectarán estados del occidente y sur de México como Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima, provocando lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y oleaje elevado de 2 a 4 metros en las costas del Pacífico.

La formación de Priscilla ocurre en un periodo en que el Pacífico mexicano registra actividad ciclónica moderada, típica de la temporada de huracanes que se extiende hasta noviembre. Aunque muchos huracanes no llegan a tocar tierra, sus efectos indirectos, como lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves en zonas montañosas, pueden ser significativos.

Expertos señalan que la rápida organización de Priscilla indica que podría fortalecerse en pocas horas y convertirse en un fenómeno notable para inicios de la semana próxima.

Impacto y recomendaciones

Las autoridades han emitido alertas preventivas y recomiendan a la población:

Evitar actividades recreativas en playas y zonas costeras.

Mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil.

Tomar precauciones en zonas bajas o propensas a inundaciones, y revisar planes de evacuación si es necesario.

El impacto de Priscilla podría generar lluvias intensas en Guerrero y Michoacán, lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Nayarit, así como oleaje elevado y rachas de viento en las costas del Pacífico, por lo que la vigilancia constante es fundamental.

Se espera que Priscilla continúe su desplazamiento hacia el noroeste del Pacífico, con cambios en intensidad que podrían hacerla un huracán significativo para el inicio de la próxima semana.

Para información en tiempo real sobre la evolución de la tormenta, se recomienda consultar las cuentas oficiales de SMN.

MSL