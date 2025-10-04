Hamas acepta liberar rehenes y EU pide a Israel parar ataques en Gaza

La respuesta afirmativa del grupo palestino Hamas al nuevo ultimátum de Donald Trump llevó al presidente de Estados Unidos a dar un giro a su retórica y exigir públicamente a Israel que detenga de inmediato los bombardeos en Gaza.

Horas después de que el presidente Trump diera un nuevo ultimátum a Hamas para que, a más tardar el domingo aceptara el acuerdo de paz en Gaza o, de lo contrario, desataría “todo un infierno” contra el grupo, la organización palestina informó que aceptó algunos elementos del plan, incluyendo entregar el poder y liberar a todos los rehenes restantes, aunque señaló que otros temas requieren más consultas entre los palestinos.

El Dato: La ONG Campaña Emblema de Prensa dijo que 217 periodistas han muerto por ataques israelíes en Gaza, por lo que es el conflicto más mortífero en tiempos recientes.

En declaración compartida por Telegram y retomado por Al Jazeera, Hamas anunció su “aprobación de la liberación de todos los prisioneros de la ocupación, tanto vivos como remanentes, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para su implementación”.

Indicó que la medida permitiría reiniciar las negociaciones luego del conflicto prolongado. Dijo que ya había transmitido su respuesta al plan de Trump “el viernes por la noche (hora de Tel Aviv)”, formalizando así su respuesta al plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza, tras días de negociaciones mediadas.

El grupo paramilitar agregó que respecto a “los demás temas incluidos en la propuesta del presidente Trump sobre el futuro de la Franja de Gaza y los derechos legítimos del pueblo palestino, éstos están vinculados a una posición nacional integral y a las leyes y resoluciones internacionales pertinentes”.

66 mil palestinos han muerto desde el inicio de la guerra

90 por ciento de la población ha sido desplazada

“En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente en negociaciones a través de los mediadores para discutir los detalles de este acuerdo”, dijo Hamas.

El grupo afirmó en el comunicado que estos temas se discutirán en un “marco nacional palestino unificado en el que Hamas participará y contribuirá responsablemente”. También señaló que acepta entregar la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, “basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”.

Sin embargo, no indicó si aceptaría una estipulación de desarme, una demanda de Israel y Estados Unidos que ha rechazado previamente.

El plan de Trump incluye un alto el fuego, liberación de rehenes en 72 horas, desarme de Hamas, a cambio de que Israel detenga su ofensiva y su retirada gradual de parte del territorio gazatí.

Palestinos desplazados observan el humo tras un ataque israelí en el enclave, ayer. ı Foto: AP

Además, liberaría a cientos de prisioneros palestinos y permitiría la llegada de ayuda humanitaria y la posterior reconstrucción. Se suspenderían los planes de reubicar a gran parte de la población de Gaza en otros países.

El territorio de unos dos millones de palestinos se colocaría bajo gobernanza internacional, y Trump y el exprimer ministro británico Tony Blair lo supervisarían. El plan no proporciona un camino para la eventual reunificación con Cisjordania, territorio ocupado por Israel, en un futuro Estado palestino.

Por la mañana, Trump dijo que Hamas debía aceptar un plan de paz antes del domingo por la noche, amenazando con una ofensiva militar aún mayor casi dos años después de la guerra iniciada por el ataque del 7 de octubre a Israel.

“Se debe llegar a un acuerdo con Hamas el domingo por la noche a las seis de la tarde, hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamas. Habrá paz en Oriente Medio de una forma u otra”, escribió el republicano en sus redes sociales.

Añadió que la mayoría de los combatientes del grupo islamista están “rodeados y atrapados militarmente, sólo esperando que yo dé la orden, ‘vamos’, para que sus vidas se extingan rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde y quiénes son, y serán cazados y eliminados”.

REACCIÓN POSITIVA. Tras darse a conocer la respuesta del grupo islamista, el presidente de Estados Unidos celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas, luego de que la organización palestina accediera a liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos que el mandatario expresó y agradeció el apoyo internacional.

Trump publicó en las cuentas de la Casa Blanca un video de un minuto y diez segundos en el que aseguró que “todos recibirán un trato justo” y que las negociaciones están cerca de suceder.

“En muchos sentidos esto no tiene precedentes (…) todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara por el bien del Oriente Medio y estamos cerca de lograrlo”, agregó Trump.

De esta manera, el inquilino de la Casa Blanca exigió a Israel que deje de bombardear la Franja de Gaza para poder negociar con Hamas la salida de los rehenes.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamas, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso”, expresó Trump.

En tanto, el Gobierno de Israel comunicó en la madrugada de este sábado que el país se está preparando para implementar “inmediatamente” la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente Trump, para liberar a los rehenes “a la luz de la respuesta de Hamas”.

“Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra, de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra”, afirmó en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Diversos actores reaccionaron a este avance hacia la paz. Los principales mediadores, Egipto y Qatar acogieron con satisfacción los últimos acontecimientos.

Un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que éste “insta a todas las partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al trágico conflicto en Gaza”. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, escribió en redes sociales que “la liberación de todos los rehenes y el alto el fuego en Gaza están al alcance de la mano”.

La principal organización que representa a las familias de los cautivos israelíes afirmó que la exigencia de Trump de detener los combates “es esencial para evitar daños graves e irreversibles a los rehenes”. Exhortó a Netanyahu a “iniciar inmediatas negociaciones efectivas y rápidas para traer a todos nuestros rehenes de vuelta a casa”.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 66 mil palestinos, la mayoría mujeres y niños, y ha desplazado al 90 por ciento de la población de Gaza, a menudo varias veces, y ha dejado gran parte del territorio inhabitable.

Israel intercepta último barco rezagado de flotilla

› Redacción

Las fuerzas israelíes interceptaron el viernes el último barco de una flotilla internacional que intentaba romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la devastada Gaza, mientras ciudades de todo el mundo se estallaban en más protestas contra las acciones israelíes en el enclave y la detención de unos 450 activistas que iban en las embarcaciones, la mayoría de los cuales aceptó ser deportado de inmediato.

El último barco de la Flotilla Global Sumud, el Marinette, se había quedado rezagado del resto de las embarcaciones y aún navegaba hacia el territorio palestino a primera hora del viernes, un día después que la Marina israelí abordara otros 41 barcos y detuviera a los activistas, señalando que serán deportados.

Una transmisión en vivo desde el Marinette mostró el momento en que los soldados israelíes abordan el barco. La flotilla, que transportaba una cantidad simbólica de ayuda humanitaria para Gaza, fue el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo de Israel.

El Dato: El jueves y el viernes hubo manifestaciones en todo el mundo por la detención de la flotilla, algunas fueron violentas.

Las intercepciones comenzaron el miércoles por la noche y continuaron a lo largo del jueves, cuando las autoridades daban el alto barco a barco frente a la costa de Gaza y detenían a los activistas, entre los que estaban Greta Thunberg, Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela, y varios legisladores europeos.

Las autoridades israelíes habían advertido que el Marinette también sería apresado si continuaba su viaje.

En el puerto de Ashdod, en el sur de Israel, el ministro ultraderechista de Seguridad Nacional del país, Itamar Ben-Gvir, fue grabado visitando el lugar donde se procesaba a los activistas antes de su esperada deportación, confrontándolos, burlándose de su iniciativa y acusándolos de apoyar el “terrorismo”.

En las imágenes, se ve a los activistas sentados con las piernas cruzadas en el suelo mientras Ben-Gvir se para y lanza su acusación, mientras un detenido grita: “Palestina libre”

Colectivos marcharon ayer en Paseo de la Reforma para exigir la liberación de los connacionales. ı Foto: Cuartoscuro

La mayoría de los más de 450 detenidos por Israel de la Global Sumud Flotilla, llevados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, aceptaron ser deportados inmediatamente, informó a periodistas un funcionario penitenciario.

Las personas que accedieron a ser deportadas, indicó una fuente diplomática europea que visitó a sus nacionales en la cárcel, embarcarán en aviones para dejar Israel lo antes posible, seguramente en los próximos dos días. Los que no accedieron, deberán comparecer ante un juez, que decidirá sobre su deportación forzosa.

Para el viernes por la tarde, al menos cuatro ciudadanos italianos fueron deportados, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en X, que señaló que su país “está interesado en terminar este procedimiento lo más rápido posible”.

La Global Sumud Flotilla, denunció en un comunicado, la falta de asistencia legal de varios de los procesados tras una detención que consideran “ilegal”. Añadieron que “en las últimas 24 horas abogados (de la ONG israelí) Adalah se reunieron con 331 participantes de la Flotilla en el puerto de Ashdod, donde enfrentan audiencias ante las autoridades de inmigración israelíes”.

42 barcos conformaban la flotilla humanitaria

Adalah, que se encarga de la asistencia legal, notificó a la Flotilla de que varios participantes fueron procesados “sin la asistencia legal” ya que se negó a los abogados acceder a los detenidos.

“Este procedimiento siguió al remolque forzoso de la flotilla tras interceptaciones ilegales en aguas internacionales, donde decenas de barcos fueron detenidos en su misión de romper el bloqueo ilegal de Gaza en medio del genocidio en curso, atrocidades masivas y hambruna”, dijo.

La misión comunicó que los participantes de la flotilla se encuentran “en condiciones relativamente estables”, y calificó la visita al centro penintenciario donde están los detenidos del ministro de Seguridad Ben-Gvir, como “un acto de humillación e intimidación”.

“Los participantes de la flotilla fueron filmados y explotados en una exhibición degradante de control. Esta demostración de humillación se llevó a cabo en paralelo a la campaña de difamación de los funcionarios israelíes, que falsamente etiquetaron a los miembros de la flotilla como ‘terroristas’”, declaró.

Pese a ello, el activista malasio Nadi Al-Nuri, quien estaba a bordo del Summertime Jong, uno de los barcos de la flotilla que dio vuelta para evitar la intercepción israelí, dijo que aunque los barcos no llegaron a Gaza y ninguna de su ayuda humanitaria se entregó a los palestinos, no se rendirán.

“Haremos esto una y otra vez hasta que alcancemos nuestro objetivo. Y eso es detener el genocidio y liberar Palestina”, aseveró.

SRE inicia gestiones de repatriación

Por Tania Gómez

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó con los seis connacionales que fueron asegurados el miércoles por autoridades de ese país, luego de que la Flotilla Global Sumud, que viajaba rumbo a Palestina, fuera interceptada, y señaló que se encuentran bien.

La entrevista se realizó en el centro de detención Ktziot, donde todos accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades israelíes, para que dicho proceso se realice lo antes posible.

El grupo de mexicanos agradeció el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto.

La SRE también informó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la flotilla también se encuentra bien y mantiene comunicación con ella, así como con los familiares de todos los detenidos.

Por la tarde, diversos colectivos marcharon sobre Paseo de la Reforma hacia la embajada de Israel en México, en protesta por las acciones de Israel contra Palestina y en demanda de la liberación de los connacionales que permanecen en el centro de detención Ktziot.