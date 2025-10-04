Victoria judicial de dreamer mexicana da esperanza a beneficiarios de DACA

La decisión de un juez federal de Estados Unidos, de cancelar el proceso de deportación de la dreamer mexicana Catalina “Xóchitl” Santiago, crea un precedente que da esperanza a los 19 beneficiarios del programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que han sido detenidos durante el reciente mandato de Donald Trump, consideró su abogada en entrevista con La Razón.

Norma Islas, del equipo legal de la activista del Movimiento Cosecha, que lucha por la dignidad de los migrantes, dijo que el fallo puede ser visto como “una victoria no sólo para ‘Xóchitl’, sino para todos los estudiantes con DACA que enfrentan detenciones arbitrarias y quienes no han podido ver la justicia, hasta ahora que esta semana ‘Xóchitl’ pudo tener su libertad, gracias a la decisión de la jueza”.

Señaló que, durante el último trimestre, senadores y activistas han denunciado con preocupación que durante 2025 han visto un aumento de detenciones de inmigrantes con permisos vigentes de DACA.

“Las autoridades de inmigración los detuvieron en sus casas y comunidades. Algunos se encuentran en procesos de deportación, lo que resulta violatorio cuando tienen una adhesión a este programa”, explicó.

Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que apelará el fallo judicial en los próximos 30 días e insiste en mantener a Santiago detenida. La agencia también solicitó que el juez se retire del caso, alegando conflicto de interés, petición que fue rechazada, por lo que abogados y migrantes estarán muy pendientes del caso de la mexicana activista y defensora de derechos humanos.

8 años tenía Catalina Santiago cuando llegó a EU

La coalición de organizaciones United We Dream ha registrado que, de enero a septiembre de este año, 19 beneficiarios de DACA han sido arrestados por parte del ICE. El caso de Catalina Santiago es relevante, puesto que ha sido la única dreamer que libra la detención. La mexicana fue liberada más de un mes después de su arresto en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, el 3 de agosto.

“Free Xóchitl” fue una frase que se hizo constante entre los miembros de la comunidad mexicana en EU, en los días recientes; su abogada dijo que, a pesar de lo malo, ha habido momentos emotivos en medio de esta persecución a los migrantes, como cuando, a las afueras de donde estaba detenida su defendida, sonaba la canción “Latinoamérica”, de Calle 13, que se ha convertido en un símbolo de resistencia de la comunidad migrante.

“Le acusaban y alegaban que entró ilegalmente (a EU). Y la entrada inicial fue sin inspección, ilegalmente, porque sus padres la trajeron de niña, y por eso es elegible para DACA. (Ella) tiene un estatus de DACA válido hasta 2026″, dijo, por lo que su arresto y detención son ilegales. Además, acusó a ICE de mentir “repetidamente para intentar justificar su conducta ilegal”.

En tanto, la persecución continúa por parte de ICE. Por primera vez en cuatro años, el Gobierno federal planea comenzar a procesar las solicitudes iniciales para DACA, un programa de la administración de Barack Obama que otorga protección contra la deportación y permisos de trabajo a inmigrantes traídos a EU cuando eran niños.

Recientemente, más de 40 senadores enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que le recordaron que “DACA fue creado para proveer protecciones migratorias para ciertos no ciudadanos traídos a EU de niños”, y exigieron respuesta sobre cuántos beneficiarios han sido detenidos desde enero y bajo qué autoridad, pues, aunque grupos civiles reportan 19, el gobierno no tiene datos precisos.

En este contexto, se dio a conocer que, de acuerdo con un documento interno difundido este 3 de octubre por la prensa de EU, el Gobierno federal planea dar a los inmigrantes indocumentados menores de edad un incentivo de dos mil 500 dólares si deciden regresar voluntariamente a sus países de origen.

La medida fue dada a conocer a través de un correo electrónico, dirigido a varios refugios de inmigrantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos. A los menores de 14 años o más se les dan 24 horas para responder.

Detienen a manifestantes afuera de ICE en Chicago

Agentes federales detuvieron a varias personas ayer, cerca de una instalación de inmigración en las afueras de Chicago, que ha sido objetivo frecuente de manifestantes durante la intensificación de la aplicación de las leyes migratorias por parte del gobierno de Donald Trump.

Mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se reunía con empleados en la instalación de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, una multitud se congregó durante varias horas, y algunos de sus integrantes se mostraron furiosos por las barricadas recién instaladas para separarlos de los agentes apostados afuera. Noem también acompañó a los agentes el viernes en una redada cerca de una tienda local de Walmart.

En las últimas semanas, algunos manifestantes han intentado bloquear el paso de vehículos para evitar que entren o salgan del área, como parte de una creciente resistencia a la intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración que comenzó a principios de septiembre. En respuesta, los agentes federales han disparado repetidamente gases lacrimógenos, bolas de pimienta y otros proyectiles hacia las multitudes, y al menos cinco personas han enfrentado cargos federales tras ser arrestadas en esos enfrentamientos.

No se sabe cuántas personas fueron detenidas el viernes. Se vio a un hombre luchando en el suelo con agentes después de que, aparentemente, rompió una línea hacia la carretera y se paró frente a un vehículo.

Un manifestante fue detenido ayer afuera de la sede de ICE en Broadview. ı Foto: AP

DESCARTAN REDADAS. Por separado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que por ahora, el Gobierno federal no tiene planes de organizar redadas migratorias aprovechando el Super Bowl del próximo 8 de febrero, donde Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo.

“Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento”, dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa, donde agregó que, no obstante, la administración Trump “siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales cuando los encontremos”.

El pasado miércoles, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sugirió que el ICE desplegará a sus agentes en los alrededores del estadio del Super Bowl porque “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente”.