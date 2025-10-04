Zarpa Buque Escuela Cuauhtémoc de Nueva York

La Secretaría de Marina dio a conocer que este sábado se realizó en Nueva York la ceremonia de zarpe del Buque Escuela “Cuauhtémoc”, con lo que se reanudó el Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia 2025”.

El acto tuvo lugar en el muelle 86 del Hudson River Park, encabezado por el Oficial Mayor de Marina, almirante Francisco Guillermo Escamilla Cazares, en representación del Alto Mando de la Armada de México.

En su parte de salida, el comandante del velero, capitán de navío Víctor Hugo Molina Pérez, reportó que a bordo viajan seis capitanes, 37 oficiales, 166 cadetes y 66 elementos de clases y marinería.

Al dirigirse a la tripulación, exhortó a continuar con la formación de los futuros oficiales de la Armada, recordando que la misión del buque es “llevar el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a los mares del mundo”.

Durante la ceremonia, el Oficial Mayor de Marina agradeció a las autoridades de la ciudad y del puerto de Nueva York, así como a la embajada y el consulado mexicano, por las facilidades brindadas. Reconoció también a los servicios médicos de emergencia “quienes actuaron con eficiencia y profesionalismo”.

Escamilla Cázares recordó que la navegación implica riesgos: “Todos los buques, cualquiera que sea su misión, enfrentan riesgos en puerto y en la mar. Los marinos a lo largo de la historia han enfrentado tormentas, guerras y accidentes; su preparación profesional les permite sortearlas bravía mente con el fin de recuperar la operatividad de sus buques lo antes posible”. En ese contexto, evocó a los marinos fallecidos en un incidente ocurrido en mayo.

El crucero contempla escalas en los puertos de Cozumel, Progreso y Veracruz. En este último, el velero participará el 23 de noviembre en las celebraciones del 200 aniversario de la Consolidación de la Independencia.

“El Velero retomará su itinerario visitando los puertos mexicanos… En Veracruz, participará en las celebraciones del 200° Aniversario de la Consolidación de la Independencia en México”, refirió el almirante.

Antes de partir, el Oficial Mayor exhortó a la tripulación a representar con honor a México en alta mar: “Pongan en práctica su experiencia adquirida y sigan representando con dignidad, acierto y señorío a México en cualquier rincón del mundo”.

A los cadetes los alentó a aprovechar cada jornada de navegación como parte de su formación: “Aprovechen cada experiencia que la mar les ofrezca para aprender sobre su profesión, y actúen siempre con honor y dignidad para servir de la mejor manera a nuestra patria”.

La ceremonia concluyó con los exhortos del segundo comandante, la entonación del himno del buque Cuauhtémoc y del Himno Nacional, así como el desembarco de los funcionarios invitados. Con honores al Oficial Mayor, se dio toque de zafarrancho de guardia y maniobra general, dando inicio al zarpe.

