Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a zarpar sin dictamen por accidente en Nueva York

Aunque aún no se conoce el dictamen que determine qué causó el choque con el puente de Brooklyn, en Nueva York, el Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a zarpar esta semana.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó en su conferencia de prensa que la unidad naval ya fue reparada y está lista para volver a navegar como parte de las dinámicas de formación para cadetes de la Secretaría de Marina.

“Pero ya está arreglado el buque Cuauhtémoc, tan importante, y zarpa nuevamente. Es un buque escuela, recuerden. Hoy me lo informó el almirante y en no sé si el día de hoy o mañana es que ya va a zarpar y va a tener pues ahí la compañía también de altos mandos para que puedan estar junto con los cadetes.

Buque Cuauhtémoc luego de chocar en Brooklyn ı Foto: Reuters

Sin embargo, aclaró que aún no se tienen los resultados del análisis a cargo de autoridades estadounidenses sobre el choque ocurrido cuatro meses atrás, en donde dos cadetes de los que iban de pie sobre los mástiles perdieron la vida.

“El dictamen todavía no se tiene formal por parte de las autoridades de Estados Unidos. Entiendo que ya muy pronto van a darlo”, dijo.

El buque sufrió un accidente al ‘chocar’ contra el Puente de Brooklyn, lo que provocó la muerte de dos tripulantes y dejó a varias personas heridas.

Tras el accidente, el buque fue trasladado a los astilleros Caddell Dry Dock and Repair y GMD, en Nueva York, donde se realizaron las reparaciones necesarias para restituir su operatividad.

