Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’ regresa a Nueva York, donde se accidentó

El Buque Escuela Velero “Cuauhtémoc” de la Secretaría de Marina de México regresó al muelle 86 en Manhattan, Nueva York, tras completar con éxito las pruebas de aceptación en el mar, conocidas como Sea Acceptance Test (SAT por sus siglas en inglés), en las que se evaluó el correcto funcionamiento de sus sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones, velas y mástiles.

La travesía de prueba, que duró aproximadamente 72 horas, marca un paso importante en la recuperación del buque tras el accidente ocurrido en mayo de este año.

El buque escuela, en NY, el pasado 18 de mayo. Foto›Reuters

El “Cuauhtémoc”, un velero de instrucción con 43 años de servicio, sufrió un accidente al colisionar con el Puente de Brooklyn, incidente que provocó la muerte de dos tripulantes y dejó a varias personas heridas.

Tras la colisión, el buque fue trasladado a los astilleros Caddell Dry Dock and Repair y GMD, en Nueva York, donde se realizaron las reparaciones necesarias para restituir su operatividad. Entre los trabajos realizados se incluyeron la sustitución de los mástiles dañados y la revisión exhaustiva de todos los sistemas de navegación y propulsión.

El regreso del velero al muelle neoyorquino representa no solo la culminación de las reparaciones, sino también la validación de la seguridad y funcionalidad de la embarcación antes de retomar sus actividades regulares de formación de cadetes y marinos de la Armada de México.

Las pruebas de aceptación en el mar son una etapa crítica para garantizar que la embarcación esté lista para continuar con sus misiones de instrucción y representación internacional.

El “Cuauhtémoc” ha sido un símbolo de la formación naval mexicana y de diplomacia marítima, participando en diversas travesías internacionales y portando la bandera de México en distintos puertos del mundo. Con la conclusión exitosa de las pruebas, el velero está preparado para reanudar sus operaciones, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Marina con la formación de futuros marinos y con la seguridad en la navegación.

El comunicado de prensa de la Armada destaca que la institución seguirá supervisando el desempeño del buque durante sus próximas travesías, asegurando que todas las medidas de seguridad se mantengan al más alto nivel, y subraya la resiliencia de la tripulación frente a los retos que han enfrentado tras el trágico accidente de mayo

