Mensaje de Sheinbaum en el Zócalo por primer año de Gobierno: Sigue lo más relevante AL MOMENTO

La presidenta Claudia Sheinbaum da un mensaje este domingo en el Zócalo, con motivo de su primer año de Gobierno y el cierre de su gira La transformación avanza que recorrió los 32 estados del país. Enfatiza que, más allá de la entrega de su Informe al Congreso, esta es una forma de rendir cuentas directamente a las y los mexicanos.

11:25 hrs. En México el que manda es el pueblo: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se va a traicionar los valores de la transformación. Reitera que, durante décadas, el “modelo neoliberal” resultó en el empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos, modelo que cambió al inicio de los Gobierno de la Cuarta Transformación.

11:20 hrs. Inicia mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo

11:15 hrs. Clara Brugada da bienvenida a asistentes

Clara Brugada, jefa de Gobierno, da la bienvenida a los asistentes al evento del Zócalo.

“Estamos muy contentos por celebrar un año de Gobierno y trabajo de nuestra primera presidenta en la historia”.

“Usted nos dejó un legado que cada día nos inspira. [...] Querida presidenta, amor con amor se paga. Quiero agradecer, en nombre de la Ciudad de México, la defensa de la soberanía nacional que ha encabezado nuestra presidenta. Que se oiga bien y se oiga lejos, tenemos a la mejor presidenta del mundo”.

11:00 hrs. Sheinbaum sale de Palacio Nacional y saluda a asistentes

La presidenta Claudia Sheinbaum sale de Palacio Nacional y saluda a los asistentes, lista para dar su mensaje ante la Plaza de la Constitución.

Claudia Sheinbaum saludó a los presentes en el Zócalo ı Foto: Captura de pantalla

10:30 hrs. Grupo musical de la Marina ameniza espera de los asistentes

A menos de una hora del inicio del evento, con un Zócalo lleno, un grupo musical de la Marina interpreta piezas de distintos géneros ante los miles de asistentes.

10:00 hrs. Zócalo totalmente abarrotado; sindicatos hacen presencia

A una hora del inicio del evento, el Zócalo luce completamente abarrotado. Al frente, integrantes de sindicatos como SNTE, CROC y CATEM, así como militantes de partidos, ocupan un amplio espacio de la plaza.

09:30 hrs. Zócalo está lleno... pero sigue llegando gente

Aunque el Zócalo ya está lleno, contingentes de cientos de simpatizantes siguen llegando a la Plaza de la Constitución, donde, en poco más de una hora, iniciará el evento que incluye el mensaje de la presidenta.

08:30 hrs. Contingentes llenan avenida Juárez

Un contingente proveniente de Oaxaca toma completamente el paso en la avenida Juárez. Simpatizantes avanzan hacia el Zócalo, listos para escuchar el mensaje de la presidenta.

08:00 hrs. Camiones llegan a calles aledañas al Zócalo

Desde temprano, autobuses con simpatizantes del Gobierno federal provenientes de otros estados llegaron al Centro de la Ciudad de México, para asistir al evento de la presidenta en el Zócalo.

07:00 hrs. Metro CDMX cierra estaciones Zócalo y Pino Suárez

El Metro de la Ciudad de México informó que cerrará las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Pino Suárez de la Línea 2. Por lo tanto, pide tomar precauciones y considerar rutas alternas para llegar al Zócalo.

Claudia Sheinbaum concluye gira ‘La transformación avanza’ en el Zócalo

Con un magno evento desde la principal plaza pública de la capital mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum concluye su gira La transformación avanza, la cual recorrió los 32 estados de la República.

La mandataria federal inició esta gira en septiembre con motivo de su Primer Informe de Gobierno, el cual presentó ante el Congreso el día 1 de ese mes, como lo manda la Constitución. Sin embargo, Sheinbaum Pardo enfatizó que, más allá del protocolo, buscaba rendir cuentas directamente a la ciudadanía, con mensajes en los 32 estados mexicanos.

Claudia Sheinbaum presentó su Primer Informe de Gobierno el 1 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

Así, la presidenta concluye este domingo la presentación de los resultados alcanzados durante su primer año de gobierno, entre los cuales ha enfatizado aquellos en los rubros de educación, salud, infraestructura y seguridad.

Sin embargo, entre los puntos más destacados de los primeros 12 meses de gestión de Claudia Sheinbaum se encuentra el aumento a los programas sociales, el enfoque prioritario a mujeres y comunidades originarias, así como la defensa de la soberanía nacional, en un tenso contexto de relaciones con Estados Unidos.

