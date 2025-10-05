Retroactividad en reforma de Ley Amparo se suprimirá: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la aplicación retroactiva de la reforma a la Ley de Amparo —enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum—, que el bloque de la 4T en el Senado aprobó de último momento, será suprimida durante la revisión que se hará en San Lázaro.

La semana pasada, Morena en el Senado presentó una reserva para incluir un artículo transitorio que daba pie a que los cambios a dicha ley sean retroactivos, lo que haría que sean aplicables a los amparos que están en curso.

Ahora que el dictamen pasará a la Cámara de Diputados para su revisión, Monreal Ávila afirmó que una vez que el documento se turne a la Comisión de Justicia, esta dará marcha atrás al cambio de retroactividad.

“Sí, seguramente (se frenará la retroactividad). Nosotros, en la Comisión de Justicia, lo más probable es que este artículo se suprima o se modifique para eliminar la retroactividad”, declaró en entrevista a su llegada al informe presidencial rendido ante el Zócalo.

Comentó que el dictamen aún no llega a la Cámara baja, pero esperara a que lo remita el Senado la próxima semana para iniciar con la revisión.

“Yo espero que llegue. Debió haber llegado el jueves, pero yo respeto los tiempos del Senado. Espero que entre lunes y martes, porque nosotros tenemos que darle lectura a la sesión plenaria que es martes a viernes”, dijo.

Una vez enterada del cambio hecho por la 4T en el Senado a la reforma que envió hace unas semanas, la Presidenta se pronunció en contra, al referir que la reserva aprobada es contraria a lo que dicta la Constitución Mexicana, en cuanto a que ninguna reforma debe de tener efectos sobre procesos que transcurrieron antes de dicha reforma.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

LMCT