Tren del Golfo de México: ¿Cómo es y por dónde pasará el proyecto que mencionó la presidenta en el Zócalo?

Esto dijo la presidenta del tren del Norte México-Nuevo Laredo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en el Zócalo de la Ciudad de México que el nuevo tren de pasajeros que conectará la capital del país con el estado de Nuevo León llevará el nombre de ‘Tren del Golfo de México’.

Durante su mensaje con motivo de su primer año de gobierno, la presidenta sometió a votación de ‘mano alzada’ la decisión del nombre del tren de pasajeros.

“A ver, lo voy a poner a votación: ¿Quién está de acuerdo que el tren que va de México a Nuevo Laredo se llame “Tren del Golfo de México”? “, dijo la presidenta.

Explicó que este tren forma parte de un proyecto nacional de transporte ferroviario, el cual contempla rutas para impulsar la conectividad y el desarrollo del país.

Claudia Sheinbaum en el Zócalo por su Primer Informe de Gobierno ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo es y por dónde pasará el ‘Tren del Golfo de México’?

Este tramo ferroviario recorrerá aproximadamente 1,200 kilómetros desde la capital del país hasta el norte, y será fundamental para mejorar la movilidad de pasajeros y carga, así como para dinamizar la economía regional.

La ruta propuesta contempla estaciones en puntos clave como:

Ciudad de México

Querétaro

San Luis Potosí

Monterrey

Nuevo Laredo

Los trenes que circularán en esta línea ofrecerán servicio interurbano y regional, operando en vías dedicadas con velocidades de entre 160 y 200 km/h. Estarán diseñados para mejorar la calidad del transporte en México.

Tren de pasajeros ı Foto: larazondemexico

LMCT