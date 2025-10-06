En enero arranca inscripción de mexicanos a padrón de Salud; habrá atención universal: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que en enero del próximo año comenzará la inscripción de todos los mexicanos para la conformación de un padrón nacional de salud, con miras a que en 2027 todas las personas reciban atención a este sector en cualquier institución pública, sin importar su derechohabiencia.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el objetivo es que cada mexicano cuente con un expediente que recopile toda su información en cuanto a salud y que pueda ser consultable.

Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el objetivo es que dentro de dos años las personas reciban atención en cualquier entidad de salud, sin importar que se trate del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar.

“En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al sistema de salud nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS Bienestar”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Sheinbaum adelantó que todos tendrán su historial médico.

“De acuerdo con lo que ellos nos digan o con lo que cada persona diga, para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones, porque el objetivo es generar un esquema para que, a partir del 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependan si eres beneficiario del del IMSS Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR