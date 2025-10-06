Llega a Cámara de Diputados minuta sobre Ley de Amparo

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, informó que este lunes llegó la minuta a San Lázaro, sobre la Ley de Amparo.

“Informo que he recibido, del Senado de la República, la minuta relativa a las reformas de la Ley de Amparo”, dijo la legisladora.

López Rabadán señaló que llegó: “Para su máxima publicidad, he instruido su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y, el día de mañana, daré cuenta al Pleno, conforme lo establecen la ley y el reglamento, para su turno a la Comisión o Comisiones correspondientes”.

Documento oficial. ı Foto: Especial.

Hasta el momento, hay gran expectativa en la Cámara baja, y es que el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, advirtió que esta misma semana se dictaminará la minuta de los senadores con las reformas a la Ley de Amparo.

Y dijo que, como presidente de la Jucopo y jefe de la mayoría parlamentaria, instruyó a la Comisión de Justicia dictaminar y corregir el polémico y controvertido artículo transitorio de la retroactividad de la ley.

