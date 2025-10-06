‘No hay ningún mensaje’, asegura Sheinbaum por ‘encorralado’ de Adán, Monreal y Andy en informe

Ricardo Monreal y Adán Augusto López, durante el evento en el Zócalo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El que los coordinadores legislativos de la 4T, como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, hayan sido sentados en segundo plano y dentro de un espacio cerrado por vallas durante el informe rendido ayer en el Zócalo, no representa “ningún mensaje”, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Este domingo, la mandataria rindió su primer informe ante la población, con un evento que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución, en donde la primera fila únicamente estuvo ocupada por 29 gobernadores, quienes fueron los únicos en estrechar la mano de la Jefa del Ejecutivo Federal.

Detrás de los mandatarios estatales se colocó al gabinete ampliado y a los legisladores Monreal y López Hernández, así como Andrés Manuel López Beltrán, quienes fueron algunos de los que el pasado 9 de marzo se distrajeron de recibir a la Presidenta en otro evento multitudinario.

Ante los comentarios hechos en redes, sobre que la ubicación que se les dio esta vez a los morenistas involucrados en el incidente pasado representó una medida en respuesta, la mandataria únicamente respondió: “No hay ningún mensaje”.

