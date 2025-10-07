Cae líder de una célula vinculada a Los Mayos

José Luis “N”, alias “Don José”, fue detenido, identificado como presunto líder de una célula criminal.

En un operativo conjunto, elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a José Luis Delgadillo López, alias Don José, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, afín a la organización Cabrera Sarabia, facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La aprehensión se concretó durante cinco cateos simultáneos realizados en diferentes puntos del municipio de Durango, donde también fueron detenidas otras cinco personas: Diana Estefanía Villalobos Rueda, conocida como La Patrona; José Juan Quiñones Galván; Rocío Quiñones Galván, apodada La Licenciada; José Raymundo Freyre Mendoza y José Orlando Barrientos Hernández.

De acuerdo con autoridades, Don José contaba con orden de aprehensión vigente y era buscado por su participación en actividades de secuestro y tráfico de personas en la región.

Los operativos se desplegaron en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, tras líneas de investigación que permitieron ubicar inmuebles utilizados para estas actividades criminales. Durante semanas, las fuerzas federales mantuvieron vigilancias fijas y móviles antes de ejecutar las órdenes de cateo.

En los cinco domicilios, los agentes incautaron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 teléfonos celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta, material que presuntamente era utilizado para la operación de la red delictiva.

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de los seis integrantes de esta célula, destacando la captura de Don José como un golpe significativo contra las estructuras delictivas que operan en Durango. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes seguirán con las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades.