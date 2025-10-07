Gobierno entregan 1.6 millones de artículos de primera necesidad en Oaxaca y Guerrero: Rosa Icela Rodríguez

La encargada de la política interior este martes en Palacio Nacional.

El Tianguis del Bienestar llegó a 21 municipios de Oaxaca y Guerrero, para entregar de manera gratuita, a 1 millón 659 mil 782 artículos nuevos y de primera necesidad a más de 55 mil 900 familias.

Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que, desde el 03 de junio, se han llevado a las regiones más alejadas un total de 105 toneladas de bienes decomisados o incautados en aduanas.

Al presentar el informe de la estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia, Rosa Icela Rodríguez aseguró que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha permitido brindar más de 3 millones 795 mil atenciones a 2 millones 485 mil 866 personas, que habitan principalmente en municipios prioritarios.

Rosa Icela Rodríguez señaló, además, que desde la Secretaría de Gobernación se robustece el fomento cívico. Por ello, en Colima se reunieron con la gobernadora y 10 presidentas y presidentes municipales para entregar el lábaro patrio.

Asimismo, para inspirar entre la población el respeto a los símbolos nacionales, del 08 de septiembre al 03 de octubre se realizaron 162 festejos patrios con la participación de 55 mil 522 niñas, niños y jóvenes.

Rosa Icela Rodríguez indicó que derivado de la suma de esfuerzos de las autoridades federal, estatales y municipales, del 01 al 07 de septiembre se realizaron 144 Ferias de Servicios para las Mujeres.

A sus colonias se llevaron módulos de salud, programas de bienestar, talleres artísticos y de emprendimiento, en los cuales participaron más de 38 mil 900 de ellas.

Mediante las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales se efectuaron 5 mil 586 Jornadas por la Paz con actividades deportivas, culturales y artísticas. Se participó, también, en la segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y contra las Adicciones, organizada por el Instituto Nacional de la Juventud, apuntó.

Igualmente, con las visitas casa por casa se han acercado a más de 179 mil 700 hogares de municipios con mayor incidencia delictiva, para escuchar a la población e invitarla a conocer la oferta de servicios y programas en las Ferias de Paz. Hasta el momento se han efectuado 315 de estas.

Rosa Icela Rodríguez señaló que la población ha participado, desde noviembre del año pasado, en la conformación de 289 Comités de Paz, los cuales actúan como enlace con las instituciones para impulsar acciones de mejora en colonias.

Colonos, junto con autoridades federales, estatales y municipales, han recuperado 284 espacios públicos; 6 mil 887 metros lineales se convirtieron en Senderos de Paz.

Destacó que, en Acapulco, Guerrero, se realizaron pláticas sobre prevención de riesgos para la salud, protección civil y primeros auxilios con jóvenes del CETIS 90.

En atención a la demanda comunitaria en Frontera Comalapa y La Trinitaria, en Chiapas, se gestionó la apertura de dos oficinas del Registro Civil; y con acciones de labor social y universitarios se benefició a más de 32 mil personas de El Sabinalito y Ejido Santa Teresa.

En la entidad se incorporaron mil 863 personas al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Refirió que, en el Estado de México, Tabasco y Baja California, 245 jóvenes dieron vida a 27 murales; se brindó atención a quienes tienen problemas de adicciones; y se cambió el alumbrado público en 17 colonias.

“A fin de fomentar la participación y corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad, en Tlaquepaque, Jalisco, se instaló un Consejo de Paz y Justicia Cívica Municipal”, mencionó la titular de la Segob.

Agradecemos el trabajo coordinado de las dependencias de los tres órdenes de gobierno, en conjunto con la población, para atender las causas que generan la violencia y juntos construir la paz en nuestro país. 🇲🇽🕊️ @Claudiashein @RocioBarcenaM @arturomedinap pic.twitter.com/jksojXMdZ4 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 7, 2025

Sí al Desarme, Sí a la Paz

Rosa Icela Rodríguez destacó que en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica se continúa con la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual se invita a la ciudadanía a intercambiar, de forma anónima, sus armas de fuego por dinero en efectivo y fomentar la cultura de la paz.

Desde el 10 de enero a la fecha, expresó, se canjearon 6 mil 420 armas de fuego, de las cuales mil 967 fueron armas largas, 3 mil 809 cortas y 644 granadas, además de cartuchos y cargadores. También se intercambiaron 5 mil 821 juguetes bélicos por juguetes educativos.

“Del 8 al 13 de septiembre estuvimos en Tlaquepaque, Jalisco, y del 22 al 26 en Guadalupe, Nuevo León. El próximo martes 14 de octubre estaremos en Apodaca, Nuevo León”, comentó.

