Harfuch: Estrategia de seguridad ha buscado atacar raíces de la violencia

Durante la conferencia presidencial, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia echada a andar en este primer año ha buscado atacar ‘las raíces’ de las organizaciones criminales, que ha permitido dar golpes financieros y a la estructura de los grupos delincuenciales, derivado de lo cual ya se ha capturado a más de 34 mil personas.

“En esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado acciones estratégicas para construir la paz en nuestro país con el objetivo de reducir la criminalidad, proteger a las familias y combatir la impunidad. Se ha construido una estrategia diseñada para atacar a las raíces de la violencia con justicia social, inteligencia institucional, fortaleciendo las instituciones de seguridad y coordinación plena entre los 32 estados de la República”, afirmó.

En su informe subrayó el papel de la Guardia Nacional para la seguridad del país, lo cual aseguró que se ha fortalecido con la incorporación de este grupo a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“La Guardia Nacional ha sido indispensable para proteger territorios que no cuentan con policías fortalecidas y para reforzar la seguridad en carreteras. La Guardia Nacional cada vez se fortalece más gracias a la incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional. Institución ejemplar que permite que la Guardia Nacional tenga un desarrollo basado en principios inamovibles y lealtad a la patria, ya hoy con 133 000 elementos desplegados en el país”, dijo.

Detalló que esto se ha traducido en la captura de 34 mil 690 personas vinculadas a delitos de alto impacto, como secuestro, tráfico de armas y drogas, así como líderes de organizaciones.

Subrayó el aseguramiento de más de tres millones de pastillas de fentanilo en 22 estados de la República; además, el Ejército y la Marina han destruido mil 564 laboratorios y áreas de concentración, asegurando 800 toneladas de sustancias lo cual fue calificado como una cifra sin precedentes, que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos.

Remarcó que, para la disminución de los homicidios en diversos estados implicó un fortalecimiento del despliegue de elementos, así como acciones de inteligencia e investigación.

Uno de los casos destacados fue Guanajuato, donde los homicidios han bajado 61 por ciento; también el Estado de México, de donde resaltó operativos como Enjambre.

En Sinaloa, la captura de criminales derivó en la baja del 42 por ciento en homicidios.

En el reporte del plan contra extorsión, precisó que ya se han detenido 39 personas.

