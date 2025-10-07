Mexicanos capturados por Israel son repatriados

Los seis mexicanos que viajaban en la flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a Gaza, y que fueron capturados por Israel ya fueron devueltos a México por medio de un proceso de repatriación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que con esto, volverán al país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.

Las y los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador de México en Israel, quien los acompañará hasta la Ciudad de México.

En una breve tarjeta informativa, la Cancillería agradeció el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los connacionales a ese país.

“La SRE se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados, y reitera que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior”, sostuvo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que las seis personas mexicanas que estaban detenidas, Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, quienes participaron en la… pic.twitter.com/eBx1JVm78i — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 7, 2025

La Secretaría compartió un par de fotografías de los mexicanos, quienes aparecen vestidos con conjuntos grises y blanco, que se le dieron a todos los detenidos.

