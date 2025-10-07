México y Canadá destacan cooperación bilateral ante revisión del T-MEC

Reunión en el Senado de México con el legislador canadiense Peter Boehm.

En una reunión con comisiones del Senado de la República, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Senado de Canadá, Peter Michael Boehm, señaló necesario reforzar la cooperación entre México y Canadá, pues consideró que la relación bilateral es más importante que nunca.

Lo anterior, luego de que el presidente Donald Trump abrió este martes la posibilidad de cambiar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por acuerdos bilaterales.

Boehm destacó que México es el tercer socio comercial de Canadá, resultado del T-MEC y la integración de América del Norte; además, recordó que Canadá inició un periodo consultivo previo a la revisión conjunta en 2026.

“No sabemos qué pasará con el tratado. Estamos en un periodo de revisión, pero reconocemos que tiene beneficios para los tres países. Empezar desde el punto uno no serviría a nadie, hay que encontrar áreas de fricción y negociar”, comentó.

Por otra parte, en conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, el morenista Pedro Haces Barba agradeció a Boehm por el trato a los trabajadores mexicanos en Canadá.

Al abordar el tema del T-MEC, Haces dijo que abordaron la importancia del tratado comercial y explicó que empresarios, trabajadores y gobiernos, deben participar en los procesos consultivos.

“Hemos hecho una petición de que los representantes de los trabajadores también participen, no solamente los representantes de los empresarios, porque debemos de recordar que no hay empresas si no hay trabajadores”, enfatizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr