Ahora Trump mete ruido sobre T-MEC: plantea cambiarlo por acuerdos bilaterales

La posibilidad de que Estados Unidos busque renegociar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de manera bilateral, pone a México en una posición en la que podría perder su capacidad competitiva y sus fortalezas de negociación, alertaron analistas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Estados Unidos puede renegociar el T-MEC, lo cual sería bueno, pero también abrió la ventana de hacer tratos diferentes, los cuales serían “mejores para cada uno de los países”, señaló al asegurar que “me da igual. Quiero hacer lo que sea el mejor acuerdo para este país y teniendo muy presente a Canadá”.

El Dato: tras las declaraciones de Trump, Peter Michael Boehm presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Canadá dijo que es importante la relación de México y Canadá.

De suceder el escenario planteado por Trump, México “perdería capacidad de negociación” porque ahora se enfrentaría a una relación comercial bilateral y el país quedaría en desventaja ante las “asimetrías” de la economía estadounidense y mexicana. Al tener Estados Unidos un mayor poder de negociación, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendría problemas para llegar a acuerdos que protejan a sectores estratégicos, señaló Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en entrevista con La Razón.

“Eso evidentemente iría en perjuicio de nuestra economía, porque va a ser complicado establecer acuerdos que protejan el campo o los sectores estratégicos: energía, litio. Entonces, sí va a ser un tema de que se pierde esa capacidad de negociación, porque como sea entre tres países, Canadá y México, podrían hacer equipo para contrarrestar la influencia y poder de Estados Unidos en este proceso”, agregó.

56 mil mdd canadienses, el comercio de México y Canadá

935.1 mil mdd fue el comercio total entre México de EU

El especialista sostuvo que la postura del gobierno estadounidense también afecta a México porque rompe con las relaciones multilaterales para “apostar” por las bilaterales en “dónde sabe que puede agarrar el sartén por el mango”.

En días pasados, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, dijo que su gobierno podría no estar en la disposición de iniciar negociaciones para extender o renovar el T-MEC hasta que México no cumpla con algunas disposiciones en materia de energía, telecomunicaciones o agricultura y que ya se encuentran en el tratado comercial.

También mencionó que la relación comercial de Estados Unidos con Canadá es distinta de la que se tiene con México, y dijo que probablemente “muchas de las futuras negociaciones anuales probablemente serán casi bilaterales”.

El Tip: Boehm dijo que México es un país relevante para Canadá, ya que es su tercer socio comercial, gracias al T-MEC.

En ese sentido, Josafat Hernández dijo que el gobierno estadounidense empieza a imponer condiciones “de lo que va a ser el nuevo modelo de relación bilateral México-Estados Unidos, creo que ya está el proceso de negociación de una forma encubierta” y se empieza a modelar un pretexto para romper con el actual tratado comercial “porque si México no logra, en la visión de Estados Unidos, satisfacer estos requerimientos, pueden decir: se acaba el T-MEC y lo que habrá será una relación bilateral”.

Es decir, se acabaría el multilateralismo para dar pie y “profundizar la vía bilateral de las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas”, agregó.

Además de perder la capacidad de negociación, la posición competitiva estaría en riesgo y debilitarse, pues el realizar acuerdos bilaterales se buscaría “reducir la fortaleza en las negociaciones de México y de Canadá por separado, es más fácil que México llegue a algún acuerdo con Canadá para tratar de tener mejores términos con Estados Unidos, que de forma separada”, dijo a este diario, Alik García, subdirector de Análisis Bursátil de Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa.

El analista destacó que al presidente Trump lo que le interesa, más allá de si se llega a tratados bilaterales o se continúa con el T-MEC, es lograr un acuerdo “que sea lo más benéfico para su país” y sugirió que si se hiciera un acuerdo comercial bilateral sólo de México con EU, las repercusiones serían “relativamente similares a las que tendríamos bajo el tratado actual”; no obstante, sugirió que el Gobierno mexicano podría enfrentar “complicaciones adicionales” en el sector automotriz.

“El tema automotriz es lo más importante para México, probablemente no tanto para Canadá, entonces, puede ser que las reglas de origen, en términos de contenido regional, se traten de endurecer en el caso específico para México” y para Canadá sean menores, pero “bajo un enfoque de un acuerdo bilateral, pues se debilita la posición de México, particularmente en el segmento automotriz”, dijo.

Por su parte, Hernández indicó que, de resultar un acuerdo bilateral, México “debe tener un proceso de movilización interna, desarrollo de capacidades endógenas” y que se vislumbran “procesos de negociación muy ríspidos y duros”, aunque añadió que las negociaciones ya iniciaron a raíz de la imposición de aranceles por EU.

CSP LLAMARÁ A TRUMP. Al respecto la mandataria mexicana Claudia Sheinabaum Pardo dijo que, tras el anuncio de aranceles de 25 por ciento a los camiones pesados, buscará un acuerdo antes del 1 de noviembre para detener los gravámenes, pues México tendría una afectación importante, “estamos buscando eso. Si es necesario, pues igual una llamada personal con el presidente Trump”.