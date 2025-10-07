Morena exhorta a partidos a votar en favor del desarrollo de Coahuila con ‘presupuesto histórico’

Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, encabezados por el vocero Arturo Ávila Anaya y la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, destacaron que el Presupuesto 2026 contempla “un aumento histórico para Coahuila, con obras estratégicas y una derrama económica sin precedentes”, por ello exhortaron a los legisladores del PRI y del PAN a votar en favor de los intereses del pueblo coahuilense.

El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal subrayó que el paquete económico propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum “incluye un presupuesto sin precedentes para Coahuila”, con un incremento real del 4.4 por ciento respecto a 2025 y proyectos clave como el tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo y la carretera Saltillo–Monclova, que impulsarán el desarrollo de la región centro y sureste del estado.

“Los legisladores federales del PRI y del PAN de Coahuila quieren darle la espalda a los coahuilenses, porque han declarado que van a votar en contra del presupuesto, viendo los intereses personales de sus dirigentes, no los de la gente de Coahuila”, denunció el legislador, por lo que hizo un llamado al gobernador Manolo Jiménez para que dialogue con los diputados de la oposición y los exhortó a respaldar el presupuesto federal.

Por su parte, la diputada Cintia Cuevas Sánchez cuestionó la falta de congruencia de los legisladores del PRIAN, al tiempo que reconoció la coordinación del Gobierno Federal con las entidades, sin distinción partidista. “El gobernador en Coahuila recibe a nuestra presidenta diciendo ‘¡Viva Claudia Sheinbaum!’, y aquí sus legisladores hacen otra cosa. ¿A quién obedecen, a su politiquería o al pueblo de Coahuila?”, señaló.

Cuevas recordó que en 2024 se destinaron más de 15 mil 533 millones de pesos a los programas para el bienestar en el estado y que el nuevo presupuesto aumentará esa inversión. “Exigimos a los diputados del PRIAN que piensen en el pueblo y dejen su politiquería a un lado”, enfatizó.

A su vez, el diputado Francisco Javier Borrego Adame sostuvo que los representantes de Morena “somos de mayoría, conocemos las necesidades de Coahuila y por eso respaldamos este presupuesto. (...) No venimos a pedirles un favor, que voten a favor no es un favor, es su obligación como diputados federales de Coahuila”, recalcó.

El vocero Arturo Ávila Anaya puntualizó que el llamado de Morena es “un mensaje contundente” para los coahuilenses de cara a las elecciones locales de 2026. Afirmó que “La gente tiene que valorar quién cumple con su palabra. Si el gobernador se declara Claudista, aquí tiene la oportunidad de demostrarlo con el voto de sus diputadas y diputados federales”.

En cuanto al avance del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la diputada Merilyn Gómez Pozos informó que “ya arrancaron las mesas de trabajo para su análisis y discusión, abiertas al público y con la participación de todas las fuerzas políticas”.

Precisó que el proyecto “refleja incrementos en seguridad, educación y salud” y que la administración de la presidenta Sheinbaum “gobierna para todas y para todos, sin distinguir colores”.

Gómez Pozos destacó además que México registra una recaudación histórica sin aumentar impuestos, lo cual “habla de la responsabilidad de los contribuyentes y del esfuerzo del gobierno federal para que quienes deben pagar, paguen”.

MSL