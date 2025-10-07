Nuevas producciones llegan a Canal Once: Identidad, noticiario dominical y pasión deportiva.

Canal Once presenta Identidad, una serie documental que nos invita a pensar la Historia como un mosaico de instantes que no desaparecen, sino que permanecen en nosotros y conforman lo que somos. Con la voz y mirada crítica de Paco Ignacio Taibo II, cada episodio recorre calles, monumentos y anécdotas que pasan por Juárez, Hidalgo o Joaquín Clausell.

Cada episodio de Identidad revela los elementos que conforman lo que significa ser mexicano, abordando temas clave como las luchas sociales, las guerras nacionales, la libertad de expresión y los ideales revolucionarios. Con un enfoque visual poderoso y un estilo narrativo agudo y documentado, Taibo II construye un puente emocional entre el espectador y la memoria colectiva del país.

Transmisión: a partir del 8 de octubre, los miércoles a las 20:00 horas.

Estreno de El Once Inicial

El deporte también tiene un espacio renovado en nuestra programación. A partir del 12 de octubre, se estrena El Once Inicial, una nueva propuesta para los amantes del fútbol y el deporte nacional e internacional. Previo al noticiero dominical, este programa ofrecerá análisis, entrevistas y todo lo que necesitas saber antes de comenzar la semana deportiva.

Horario: Domingos a las 20:00 horas.

Regresa Once Noticias Dominical

A partir del domingo 12 de octubre, Once Noticias Dominical vuelve a la pantalla de Canal Once. Una opción informativa confiable para cerrar la semana con el análisis más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales.

Horario: Domingos a las 20:30 horas.

