Reforma a Ley de Amparo complica la agenda legislativa en San Lázaro

La agenda en la Cámara de Diputados acumula el análisis de proyectos clave que deberán aprobarse este mes, por lo que algunos legisladores advierten jornadas extenuantes relacionadas con la Ley de Amparo, cuyos cambios aprobados en el Senado llegaron este lunes a San Lázaro. Y es que los legisladores también deben dictaminar la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 y la miscelánea fiscal.

En medio de encontronazos entre diferentes grupos parlamentarios, la Cámara baja busca aprobar la controvertida reforma en materia de amparo, que modifica la Ley de Amparo, al Código Fiscal Federal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin que esto comprometa la agenda de proyectos que también deben analizar y aprobar.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que “se prevé que esta semana sea intensa en esa instancia legislativa” con la minuta que envíe el Senado sobre la Ley de Amparo “que nos toca a nosotros como Cámara revisora ratificar o enmendar”.

TE RECOMENDAMOS: Detiene a seis y decomisaron armas Cae líder de una célula vinculada a Los Mayos

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena afirmó: “Hoy (ayer) mismo se sube a la Gaceta Parlamentaria y mañana (hoy), en la Mesa Directiva, la presidenta (de la Cámara, Kenia López Rabadán) la turnará a la Comisión de Justicia para que la revise de inmediato, convoque a todas y todos los integrantes de la Comisión y se haga lo que proceda conforme a la Constitución”.

Mencionó que, antes de turnarla a comisiones, “ya queda inscrita a la Gaceta Parlamentaria para publicidad, y para que los propios integrantes de las comisiones y el pleno conozcan la materia de la que vamos a deliberar”.

El legislador rechazó que el retraso para enviar la minuta a la colegisladora se tratara de un “desaseo”: “Me parece que lo que hizo ahora la Cámara de Senadores fue lo correcto y fue lo sensato. No se ha alterado nada el proceso, se tardaron unos días, pero nosotros lo retomamos a partir de este momento que ya se ingresó a la Cámara de Diputados”.

Monreal Ávila expuso que esta semana el pleno se ocupará de discutir y, en su caso, aprobar la Ley Aduanera, y empezar a revisar todo el Paquete Económico, desde la Ley de Ingresos, que debe estar aprobada antes del 20 de octubre, para después continuar con el Presupuesto de Egresos.

Además — dijo— “tenemos la Miscelánea Fiscal, el Código Fiscal de la Federación y otras normas que se modifican como la Ley de Aguas, la Ley Orgánica de la Armada y la Ley de Salud, que está en comisiones”.

Por su parte, el coordinador de operación política de diputados de Morena, Pedro Haces, advirtió que el proyecto aprobado en el Senado “no respeta el principio de no retroactividad establecido en la Constitución”, sin embargo, dejó claro que en la Cámara baja, están listos para llevar esta reforma “de la mejor manera”.

Recordó que el artículo 14 constitucional señala que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, por lo que hizo un llamado a que la Cámara de Diputados, como Cámara revisora, corrija este aspecto de la iniciativa. Subrayó que las reformas deben apegarse a los principios fundamentales de la Carta Magna para garantizar certeza jurídica a la ciudadanía.

“El artículo 14 constitucional es muy claro: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. El proyecto de decreto con reformas a la Ley de Amparo, proveniente del Senado, no respeta este principio fundamental. Como Cámara revisora, debemos corregirlo”, dijo.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, destacó que “el transitorio aprobado en el Senado de la República de la nueva Ley de Amparo, respecto a su retroactividad es inconstitucional”.

Sin embargo, dijo que la iniciativa propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum busca mejorar el marco legal y acabar con prácticas indebidas, pero insistió en que “el único punto de preocupación, es el transitorio que se presentó, toda vez que contraviene lo que mandata nuestra Constitución”.

“Es una reforma que es de gran calado, para mejorar estos abusos que se venían dando en el uso de esta Ley de Amparo. Nosotros ya estamos a la espera de que llegue, para que, como Cámara revisora, hagamos lo que nos toque.

“Se han dicho muchas cosas que no son ciertas; la lógica que nosotros seguimos es que nosotros no hemos aprobado, hasta ahora, una sola reforma a la Constitución, ni una sola reforma a la ley secundaria, que vaya en contra de la gente y en contra del pueblo”, declaró.

A contracorriente

Este mes se deberán aprobar en San Lázaro las siguientes normas:

Reforma de Amparo (3 leyes)

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

Miscelánea Fiscal

Código Fiscal de la Federación

Ley Aduanera

Ley de Aguas

Ley Orgánica de la Armada

Ley de Salud

Prevén corrección y retorno al Senado

› Por Claudia Arellano

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que “claramente” habrá modificaciomes a la minuta de la Ley de Amparo, por lo que “se tendría que regresar al Senado, lo cual dará certeza y así no se viola la Constitución”.

La panista señaló que la Constitución establece que hay una Cámara de origen que analiza y, en su caso, resuelve y con esa resolución se manda a la otra Cámara.

“En este caso es la Cámara de Diputados, como Cámara revisora, y evidentemente si hay alguna modificación, que claramente la habría, a propósito de la no retroactividad de la ley, entonces tendría que regresar nuevamente al Senado y eso daría certeza constitucional de no violar la Constitución, pero permitir a las cámaras que hagan su trabajo”, dijo.

El Tip: manuel huerta, el senador de Morena que propuso la reserva de retroactividad en la reforma, dijo que su intención es garantizar la certeza y seguridad jurídica.

En entrevista, detalló que espera que en este caso “se respete la Constitución. Hay voces de distintos senadores, diputados, que han fijado su posición sobre (...) la suspensión provisional, Que un ciudadano pueda acudir al amparo. Hay voces que dicen que se estarían violando los derechos humanos”.

Otro tema importante es de las restricciones, porque, dijo, con esta modificación aumentan: “Si tú decías: ‘me voy a amparar de manera colectiva’, por ejemplo, es un manglar que están destruyendo, pues ahora ya no se podrá hacer”.

El coordinador de diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que una de las consecuencias de la reforma, es que “podría afectar los mecanismos de protección judicial en favor de la ciudadanía”.

“Lo dijimos, que esta propuesta de Morena tendrá un impacto negativo y regresivo en los derechos fundamentales de la población, pero, sin lugar a dudas, serán cinco las consecuencias concretas que afectarán al país, destacando la posible restricción para que los ciudadanos impugnen actos de autoridad. El objetivo es limitar la presentación de amparos que puedan frenar procedimientos relacionados con temas administrativos, fiscales o asuntos considerados de interés público”, dijo el priista.

Moreira Valdez señaló que es muy importante analizar y estudiar el proyecto, dado que esta ley, además, introduce cambios al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“La reforma podría limitar la posibilidad de que las personas cuestionen las decisiones de las autoridades, reducir los recursos legales disponibles para enfrentar arbitrariedades, crea dificultad de que la población acuda a los tribunales para buscar justicia, acota la facultad de los jueces para otorgar suspensiones y, finalmente, genera una menor protección de los derechos humanos en general”, señaló.

Por Movimiento Ciudadano, la legisladora Patricia Reyez Elizondo sostuvo que hay preocupación, debido a que “la Ley de Amparo eliminará la defensa en muchos casos en nuestro país. Agreguemos a esto que Morena, aprobando leyes fast-track, ni siquiera permite el análisis y discusión de las mismas”.