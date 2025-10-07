UNAM vuelve a clases… con 3 amagos de bomba

Tras 14 días de inestabilidad causada por amagos de ataques y paros en demanda de seguridad, a raíz del asesinato de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció el retorno a clases en 39 de sus 45 planteles; sin embargo, nuevas amenazas en al menos tres campus cimbraron el retorno y reavivaron la inquietud entre sus estudiantes.

En las primeras horas de la mañana, cuando alumnos apenas ingresaban a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) en Ciudad Universitaria, se ordenó el desalojo por una amenaza de explosivo.

El Dato: La Facultad de Ingeniería dijo que hoy llevará a cabo la Feria de la Salud Mental, y la FCPyS iniciará la próxima semana el servicio de atención psicológica y emocional.

En grupos de redes sociales, los estudiantes compartieron la fotografía de una hoja pegada sobre la pared dentro de los baños y en la que se leía el siguiente mensaje: “Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con mam... No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”.

Tras evacuar a la comunidad, elementos de seguridad capitalinos ingresaron a las instalaciones y se activaron los protocolos para localizar el artefacto mencionado. Sin embargo, se reportó que no hubo ningún hallazgo.

En medio de esto, los estudiantes llevaron a cabo una asamblea en la que se determinó realizar un paro de labores este 7 de octubre, en donde las instalaciones serán tomadas a partir de las 10:00 horas y se entregarán a las 21:00 horas. Aunque el motivo principal para la pausa de actividades es acudir a la marcha contra el genocidio en Gaza, los alumnos también plantearon parar para exigir mayor seguridad.

Amenaza pegada en uno de los baños de la facultad, ubicada en CU. ı Foto: Especial

De manera paralela, causó inconformidad e inquietud el ingreso de una unidad del Ejército mexicano a instalaciones del campus. Por la tarde, las autoridades universitarias dieron a conocer que el camión de las Fuerzas Armadas ingresó a las 09:07 horas, circulando por el circuito vehicular, por avenida del Imán.

Indicaron que personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvo la unidad para preguntarle hacia dónde se dirigía, a lo que el conductor explicó que, por equivocación, dio una vuelta incorrecta, a lo que se le brindó asistencia para retornar a su ruta, de manera que salió de las instalaciones por la calle Delfín Madrigal, seis minutos después.

Una situación de amenaza similar se vivió en la Escuela Nacional Preparatoria número 6, “Antonio Caso”, en la alcaldía Coyoacán, donde también se reportó un mensaje que advertía la colocación de un artefacto explosivo.

Bomberos, PC y policía de Tlalnepantla recorre la FES Iztacala, ayer. ı Foto: Especial

Tras la inspección llevada a cabo por elementos de la institución, y con la que se verificó que no había tal objeto, se decidió reanudar la actividad para el turno de la tarde, lo cual fue tomado con reserva por su comunidad, que en grupos virtuales lanzó un llamado a analizar la situación y no exponerse.

Hacia el mediodía, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala también ordenó el desalojo de sus alumnos y trabajadores, tras recibir otra amenaza. Elementos describieron que la amenaza de un explosivo también apareció en una hoja de papel.

A causa de esto, las autoridades municipales desplegaron un operativo alrededor y cerraron por un momento las vialidades aledañas.

En otro sentido, este lunes concluyeron las mesas de diálogo en el CCH Sur, donde un estudiante fue asesinado por su compañero el 22 de septiembre. En la mesa con padres y autoridades, se presentó el cronograma de las actividades a realizar, así como el compromiso de realizar reuniones periódicas en donde los estudiantes cuenten con una representación.

Entre las acciones fijadas está la revisión constante de los botones de pánico, el funcionamiento de las cámaras y la colocación de torniquetes con identificador biométrico, para estar en funciones dentro de dos meses y medio.

Apenas ayer, 39 de sus 45 planteles de educación superior y media superior reactivaron las clases y, de acuerdo con el reporte de la secretaria general, Patricia Dávila, este martes también reanudará la Escuela Nacional de Trabajo Social, mientras que las facultades de Odontología, Medicina, Veterinaria, y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia aún analizan su retorno.

Paralelamente a esto, las facultades comenzaron a invitar a su comunidad a descargar la aplicación SOS UNAM, que permite hacer contacto inmediato con las autoridades.

En tanto, el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas se pronunció en respaldo a la estrategia definida por el rector Leonardo Lomelí, a partir de lo cual manifestaron que se escuchará e incluirá a todos los sectores de la comunidad para fortalecer la seguridad.

Además, se reforzarán las medidas preventivas de manera inmediata, con enfoque integral; se fortalecerán y ampliarán los programas de atención a la salud mental; se impulsará la convivencia y la construcción de comunidades “saludables”, con el objetivo de resolver las problemáticas y retos que, reconocieron, se viven.