Detienen en Quintana Roo a János ‘N’, alias ‘Dániel Takács’, de los 10 más buscados en Europa

Autoridades federales detuvieron en Quintana Roo a János “N”, alias “Dániel Takács”, considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que la detención fue en colaboración con autoridades de Hungría, país en donde contaba con una orden de arresto por tráfico de estupefacientes.

Además, según explicó García Harfuch, alias “Dániel Takács” cuenta con una ficha roja de Interpol y una orden de arresto emitida por Europol.

Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol.

Esta detención fue una operación… pic.twitter.com/1hlwi5EodV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 18, 2026

“Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa. Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol”, escribió Harfuch en redes sociales.

Por otro lado, en un comunicado, el Gabinete federal de Seguridad detalló que fue gracias a un intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría que se identificó la zona de movilidad del detenido, en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo.

“Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación migratoria y dar continuidad a su proceso de deportación controlada hacia Europa”, se lee en el comunicado del Gabinete federal de seguridad.

En #QuintanaRoo autoridades federales y locales detuvieron a un sujeto de los 10 más buscados en #Europa. https://t.co/EkNFT72ehG pic.twitter.com/sSTVb05cB0 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) April 18, 2026

En la operación participaron la SSPC en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo.

Finalmente, el Gabinete federal de seguridad refrendó su compromiso de “fortalecer la coordinación con autoridades locales e internacionales, en el marco del respeto a la soberanía y el Estado de derecho”.

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