CSP destaca homicidios en el nivel más bajo en una década

El Gobierno federal anunció una reducción sostenida en los homicidios dolosos en el país y destacó que este delito, considerado el de mayor impacto en la seguridad pública, muestra un cambio de tendencia tras años de incrementos. Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las cifras más recientes colocan a México en niveles no vistos en más de una década.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 41 por ciento desde el arranque del sexenio de la mandataria, al pasar de 86.9 a 51.4 casos. La reducción implicó 35 víctimas menos cada día y colocó a marzo de este año con el nivel más bajo registrado en más de una década.

El Dato: Entre 2006 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios dolosos aumentaron 148 por ciento, de acuerdo con datos presentados durante la mañanera.

CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad ı Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo reconoció que el indicador presenta fluctuaciones en lapsos breves y rechazó que éstas impliquen un retroceso en la estrategia de seguridad: “No es lineal, lo importante es la tendencia global”. Explicó que estos cambios responden a condiciones particulares en cada región y a eventos específicos que inciden en determinados momentos.

Frente a cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia, la Presidenta defendió el trabajo institucional y atribuyó los resultados a la coordinación permanente entre dependencias. “Esta reducción no es casualidad. Si estuviéramos cruzados de brazos, los homicidios hubieran subido”, afirmó, al destacar el papel de la inteligencia y la investigación en las acciones recientes.

También detalló que el Gobierno activa mecanismos de respuesta inmediata ante cualquier variación relevante. “Si vemos tres meses en donde hay una tendencia a la alza en homicidios, reforzamos las medidas”, sostuvo. El protocolo contempla coordinación directa con gobernadores, revisión puntual de zonas prioritarias y despliegues focalizados en municipios con mayor incidencia delictiva.

La jefa del Ejecutivo reconoció el desempeño de su equipo de seguridad, y resaltó su nivel de compromiso y felicitó a los integrantes del gabinete por su labor diaria y por los avances en la contención del delito en el país.

El análisis territorial del SESNSP reveló que siete entidades concentran 50.2 por ciento de los homicidios dolosos a nivel nacional. Guanajuato encabezó la lista, seguido por Chihuahua y Baja California, mientras que Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca completaron el grupo de mayor incidencia. A ese bloque se sumaron Veracruz, Sinaloa, Sonora y CDMX, entidades que representaron una proporción significativa del total nacional.

ILÍCITO A LA BAJA ı Foto: Especial

Guanajuato destacó como uno de los casos más relevantes por el cambio en su comportamiento reciente. La entidad mostró una reducción sostenida desde 2025, con descensos que modificaron de forma importante su tendencia histórica. El ajuste en sus cifras resultó clave para explicar la disminución nacional.

Otros estados también registraron avances significativos. Baja California y Estado de México consolidaron una trayectoria descendente, mientras entidades como Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas reportaron reducciones más pronunciadas durante el último año.

Al ser cuestionado por el caso de Morelos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que “cada caso violento se investiga y se trabaja en coordinación con las fiscalías estatales”, al subrayar que los incrementos responden a factores locales y no a nivel nacional.

Población canjea 9,544 armas de forma anónima

› Por Elizabeth Hernández

CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad enfocada en la atención a las causas, con resultados que incluyeron más de cinco millones 900 mil servicios y trámites otorgados a tres millones 500 mil personas alrededor de todo el país.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló que las acciones sociales alcanzaron 61 municipios de 22 estados, con énfasis en educación, deporte, cultura y acceso a servicios.

“Desde el inicio del sexenio, la población ha canjeado de forma anónima y voluntaria nueve mil 544 armas de fuego por dinero en efectivo”, informó.

El programa permitió retirar armamento sin procesos judiciales y facilitó la participación ciudadana en zonas de alta incidencia delictiva.

2 millones 149 mil artículos decomisados en aduanas se distribuyeron

También se incluyó un componente preventivo dirigido a menores, quienes entregaron juguetes bélicos a cambio de materiales didácticos, con el objetivo de modificar conductas y referentes desde edades tempranas.

Las brigadas realizaron 342 mil visitas casa por casa para identificar necesidades, mientras se organizaron más de 540 ferias de paz con atención inmediata. Los datos oficiales indicaron que 33 por ciento de los servicios correspondió a atención médica y 27 a programas juveniles.

Además, se recuperaron 392 espacios públicos y se instalaron 400 consejos de paz en catorce entidades para atender problemáticas locales como violencia familiar y deserción escolar.

Los programas deportivos, como Boxeando por la Paz, habilitaron mil 358 gimnasios y se registró la participación de miles de jóvenes en torneos de futbol en todo el país. La secretaria de Gobernación subrayó que la estrategia busca reducir la violencia mediante intervención directa en territorio, con acciones sociales, recuperación de espacios y programas enfocados en juventudes como eje de prevención.

Crean la 1.a Escuela de Mandos para la Policía

› Por Elizabeth Hernández

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de la primera Escuela de Mandos en México, un modelo inédito orientado a formar a quienes asumirán la conducción de las secretarías de seguridad estatales y municipales.

“Se pone en marcha esta escuela dentro de la Academia Nacional de Seguridad; nunca se había creado una institución de este tipo”, afirmó la mandataria.

El Dato: La SSPC afirmó su compromiso con la profesionalización de las instituciones a su cargo para asegurar que cada decisión operativa se tome con preparación y responsabilidad.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que el proyecto surge como una respuesta directa a la falta de perfiles consolidados en las entidades: “Nos ha ocurrido que un gobernador pide al Gabinete de Seguridad la recomendación de un secretario; eso refleja que no existe un sistema de formación profesional”, señaló, al justificar la necesidad de construir cuadros capacitados en materia de seguridad desde el Estado.

Explicó que el programa se propone crear perfiles que puedan dirigir las corporaciones de seguridad locales y trabajar de la mano con las dependencias de justicia: “Tenemos que formar secretarios y secretarias de seguridad, incluso en coordinación con las fiscalías, para fortalecer el trabajo conjunto”, sostuvo, al señalar que el modelo contempla aprendizaje operativo, en investigación y despliegue territorial.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la escuela busca homologar criterios entre la Defensa, Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo es elevar la profesionalización policial y reforzar la coordinación con gobiernos.

Marcela figueroa (c.), titular del SESNSP, al presidir la inauguración de la Escuela de Mandos, ayer. ı Foto: Especial

García Harfuch destacó que la escuela es un mecanismo para profesionalizar la toma de decisiones en campo y reducir la improvisación en los niveles de mando. Explicó que el objetivo consiste en generar perfiles con formación homogénea, capaces de operar bajo criterios comunes en todo el país y alineados con la estrategia nacional de seguridad pública.

El programa inició el 13 de abril con un acto encabezado por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, quien resaltó que la primera generación reúne a 34 servidores públicos de la Marina, Defensa, GN, FGR y la SSPC: “Cuentan con habilidades y competencias para conducir, decidir y asumir la responsabilidad que implica dirigir procesos de alta relevancia”, detalló, al destacar que el modelo busca unificar criterios y lenguaje operativo entre instituciones.

Los participantes recibirán formación teórico-práctica con especialistas del Gabinete de Seguridad y expertos externos, para consolidar un modelo estandarizado en la conducción de mandos.

Sobre los criterios de formación, la Presidenta delineó los principios rectores: “El primero es la honestidad por encima de todo; el segundo, el profesionalismo”. También agregó que los aspirantes deberán conocer a fondo las tareas de seguridad y su implementación en territorio.

Explicó que el modelo incorpora una perspectiva centrada en la proximidad y atención a las causas: “Deben entender cómo se desarrollan las tareas de seguridad, con un enfoque de humanismo y respeto a los derechos humanos”.

Sheinbaum Pardo aclaró que la participación no será forzosa para los funcionarios en activo, aunque el Gobierno federal busca posicionar el modelo como referencia nacional en seguridad pública profesional: “No es obligatorio que un secretario estatal asista, pero vamos a formar a los mejores perfiles”.