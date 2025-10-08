CSP envía a San Lázaro propuesta de corrección al artículo de retroactividad en tema de Ley de Amparo

Se trató de una redacción que habrá de clarificarse

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una propuesta de corrección al artículo de retroactividad que incluyó el Senado en la reforma a la Ley de Amparo, adición que una vez revisada, aseguró que no representa una ilegalidad, sino que se trató de una redacción que habrá de clarificarse.

“Eso es parece lo que quisieron establecer algunos senadores en este transitorio que es totalmente legal y no tiene nada que ver con la retroactividad porque son los procesos, los tiempos de los procesos y las características de los procesos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del Pueblo.

Claudia Sheinbaum Pardo dijo haber revisado la reserva que aprobó Morena en la Cámara Alta junto al coordinador de Política y exministro, Arturo Zaldívar, y la consejera jurídica, Ernestina Godoy, tras lo cual se concluyó que la adición hecha requiere corrección para clarificar que no se propone una aplicación estrictamente retroactiva.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la referencia del artículo agregado es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se apunta que cuando se aprueba una ley, los procedimientos en curso, aunque hayan iniciado antes, su resolución habrá de ser a partir de lo que se fije en la nueva normativa aprobada.

“Hay jurisprudencia de la Corte, en donde se han aprobado leyes que tienen que ver con los procedimientos y que aunque venga un juicio desde antes, los nuevos procedimientos hacia adelante, pues ya se hacen a partir de la nueva ley”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que esto fue lo que los senadores quisieron establecer en la reserva y ahora se espera que en la Cámara de Diputados se avale una corrección para clarificar el objetivo.

Para ello, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ya envió una sugerencia de cómo habrá de quedar la redacción.

“De todas maneras queda confusa esa redacción, entonces es muy importante que se aclare y la mayoría de los diputados y senadores están de acuerdo… Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ya está en la Cámara de Diputados y entró a comisiones y ahí pues pues nosotros hicimos una propuesta de redacción y ya el Congreso tomará su decisión, la Cámara de Diputados”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

