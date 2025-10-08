¿Cuándo entregan las tarjetas del Banco del Bienestar para la Pensión Mujeres Bienestar?

En agosto dos millones de mujeres se registraron para poder ser beneficiarias del Programa para el Bienestar que les brindará un apoyo económico, Pensión Mujeres Bienestar.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida específicamente a mujeres adultas mayores de entre 60 y 64 años de edad, con la finalidad de aportar autonomía económica a las beneficiarias.

Este apoyo económico, que será recibido por medio de una tardeja del Banco del Bienestar, será de 3 mil pesos que se depositarán bimestralmente en la tarjeta.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, las tarjetas del Banco del Bienestar para que las mujeres que resultaron beneficiarias de la Pensión Bienestar serán entregadas desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre.

Asimismo, la secretaria apuntó que enviarán un mensaje de texto a las mujeres que resultaron beneficiarias del programa Pensión Mujer Bienestar, mismo que llegará al número de teléfono celular que brindaron al momento de hacer su registro.

En el mensaje que recibirán las beneficiarias estará estipulada la fecha, hora y lugar en el que se podrán presentar para recibir su tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que es importante que estén atentas a sus notificaciones.

Para que las beneficiarias puedan recibir su tarjeta, es necesario que acudan en el día, lugar y hora que fue indicado en el mensaje de texto, y a esta cita deben llevar consigo su comprobante del trámite, identificación oficial con fotografía en original y copia.

💜#PensionMujeresBienestar💜



Si ya te registraste durante agosto, en el mes de octubre se entrega la #TarjetaBienestar. Aquí te informo💜#EsTiempoDeMujeres#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/kW78HeGDfv — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 8, 2025

¿Cómo se puede recibir la tarjeta Pensión Mujer Bienestar?

Las beneficiarias del programa Pensión Mujer Bienestar deben seguir las sigueintes indicaciones para poder recibir la Tarjeta del Banco del Bienestar en la que recibirán el apoyo económico de 3 mil pesos de manera bimestral:

Asistir a la fecha, hora y lugar que les indicaron vía SMS

Llevar una identificación oficial, se requiere llevar la original y una copia

Entregar el talón morado del registro de solicitud

Al momento de la entrega, te tomarán una fotografía

Una vez que te tomen la fotografía se te entregará un sobre cerrado que contiene la tarjeta del Banco del Bienestar

Para poder recibir la Pensión Mujeres Bienesta, las interesadas deben tener entre 60 y 64 años de edad, ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, y residir en la República Mexicana.

Para poder inscribirse en este Programa para el Bienestar, quienes quieran recibir este apoyo económico deben estar pendientes de las fechas de inscripciones que se realizan cada dos meses.