El 69% de los policías municipales no cuentan con seguridad social: PT

La diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Partido del Trabajo (PT), propuso una reforma al artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de que los policías tengan garantizados derechos básicos como seguridad social, acceso a la vivienda, fondo de ahorro para el retiro y seguro de vida e invalidez.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora por Chihuahua destacó que los elementos de seguridad en México enfrentan condiciones laborales precarias, a pesar del riesgo que implica su trabajo diario. Según datos expuestos por la diputada, casi el 70% de los policías locales gana menos de 16 mil pesos al mes, y siete de cada diez perciben menos del salario mínimo profesional.

“Por ejemplo, 51.6% ni siquiera cuenta con un seguro de vida, a pesar de que tienen un trabajo de alto riesgo y, solamente, el 7.6% cuenta con un crédito para la vivienda. Es muy triste decir que en este país una gran parte de los policías municipales enfrentan condiciones laborales precarias, que los colocan en situación de pobreza patrimonial”, detalló.

La diputada Lilia Aguilar Gil ı Foto: Especial

La congresista federal recalcó que para el Partido del Trabajo es trascendental fomentar que las y los policías cuenten con casa propia y demás prestaciones de seguridad social, lo que puede convertirse en una herramienta efectiva para fortalecer las estrategias de reclutamiento y de permanencia.

“En este país diariamente, se calcula, es asesinado un policía. Entre los estados que tienen las cifras más altas están Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, y Guerrero. Esta situación, en definitiva, debe revertirse. Es urgente que los cuerpos policiacos cuenten con las prestaciones mínimas para mejorar su calidad de vida”, sentenció.

