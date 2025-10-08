¿Es peligroso el virus Coxsackie que está afectando a niños en México?

En México hasta el momento se han reportado al menos 771 casos de contagio por virus Coxsackie en menores de edad que acuden a instituciones académicas de nivel preescolar y primaria.

En Puebla se han detectado hasta el momento 18 casos, de los cuáles 17 fueron registrados en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas del municipio Izúcar de Matamoros, por lo que suspendieron actividades escolares presenciales desde el 2 de octubre hasta el 12 de octubre, mientras que se detectó otro caso aislado en la primaria Ignacio Zaragoza de la Unidad Habitacional Amalucan.

Mientras que en Oaxaca se han detectado al menos tres cepas de virus Coxsackie que está afectando a los niños que residen en este estado, de acuerdo con el informe difundido este martes 7 de octubre por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Las cepas A5, A15 y A17 del virus Coxsackie han afectado almenos a 753 menores de edad que se encuentran distribuídos en 45 municipios del estado, de los cuáles, conforme al informe, 409 casos aún se encuentran activos.

Para evitar la propagación de las tres cepas de virus Coxsackie identificadas en Oaxaca, se pide a las madres y a los padres de familia permanecer alertas ante cualquier síntoma como fiebre o malestares en general.

¿Como se contagia el virus coxsackie? ı Foto: Especial

De igual manera se extendío esta indicación al personal de las instituciones educativas, y se pidió revisar el ingreso de los menores de edad a los salones de clase, para poder detectar alguna señal que pueda indicar un posible caso, y así evitar que se continúe propagando.

En el mismo sentido, se pide que tengan una higiene personal adecuada mediante el lavado frecuente de manos, implementación de fltros sanitarios en las instituciones académicas y desinfección de superficies en los lugares que los menores de edad desarrollan sus actividades cotidianas como escuelas, centros de cuidado infantil y en sus casas.

Asimismo se preció que la SSO intensificó las acciones de vigilancia, prevención e información en estancias infantiles y en las escuelas de los tres niveles escolares básicos; preescolar, primaria y secundaria.

¿Es peligroso el virus Coxsackie?

En cuanto al peligro del virus Coxsackie, la SSO precisó que esta infección no pone en riesgo la vida de los lactantes, ni la de niñas y niños menores de cinco años que puedan contagiarse, pues es controlable con atención médica oportuna.

El virus Coxsackie o enfermedad de manos, pies y boca, se presenta mediante fiebres, malestar en general, erupciones cutáneas en forma de ampollas en manos y pies, y úlceras al interior y exterior de la boca.

Este virus se puede contagiar principalmente mediante el contacto directo con secreciones de nariz y garganta, así como el contacto con las ampollas cutáneas, y de igual forma se puede propagar por medio de las heces fecales.

El diagnóstico de esta enfermedad debe ser realizada por un médico pediatra, y de igual manera se deben atender las indicaciones médicas y evitar la automedicación.