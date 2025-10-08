Huracán Priscilla se degrada a categoría 1

El huracán Priscila se degradó, en el transcurso de ayer a hoy, a categoría 1; sin embargo, se mantienen las alertas por fuertes precipitaciones en estados como Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el centro de este ciclón ya se ubicaba aproximadamente a 310 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 685 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Para hoy se advierten lluvias muy fuertes en Baja California Sur; chubascos en Sinaloa y Nayarit; también vientos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit.

