Programa de Infraestructura Carretera avanza 60%, destaca SICT en Mañanera

El titular de SICT en Palacio Nacional este miércoles.

El Programa de Infraestructura Carretera, echado a andar por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya registra un avance del 60 por ciento.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, expuso en la conferencia presidencial los avances de la construcción de puentes, carreteras en los distintos estados del país.

Detalló que esto se realiza por medio de 70 frentes de trabajo y ha generado empleo a seis mil trabajadores; también se han utilizado mil 700 máquinas y ya se han invertido 17 mil millones de pesos.

Entre los avances, destacó que en el estado de Guerrero se realizaron reparaciones e intervenciones en 21 puentes, así como dos ampliaciones en dos de los puentes; también se construyen otros 45 puentes, cuatro ya concluidos.

“Entonces, como ven, pues son intervenciones importantes en en todo lo que es la reconstrucción de afectaciones por huracanes en en Guerrero. Vean pues el tipo de intervención que se está haciendo”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR