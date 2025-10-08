¿Quién recibe el pago de 1,900 pesos de la Beca Rita Cetina hoy 9 de octubre?

Las inscripciones para la Beca Rita Cetina concluyeron este 5 de octubre, y debido a esto los pagos para las y los beneficiarios de esta beca comenzaron a ser depositados des el pasado lunes.

Este Programa para el Bienestar tiene como objetivo principal evitar la deserción académica, por lo cuál se brinda un apoyo económico que está destinado a estudiantes de escuela pública.

Con este apoyo económico, las y los estudiantes de las escuelas públicas que hayan resultado beneficiados podrán comprar el material y los uniformes escolares que requieran para continuar sus estudios.

Las fechas de pagos de la Beca Rita Cetina comenzaron a partir del 6 de octubre, y continuarán hasta el 17 de octubre del 2025, por lo que las y los beneficiarios recibirán los pagos correspondientes conforme a la letra inicial de su primer apellido.

Este apoyo económico se recibirá por medio de su tarjeta del Banco del Bienestar, y los estudiantes podrán disponer de su dinero en este banco sin cobro alguno de comisión.

Los pagos de la Beca Rita Cetina ya fueron depositados a las personas que tienen la letra A,B y C en la letra inicial de su primer apellido este lunes 6 de octubre y martes 7 de octubre, mientras que los de la letra D, E y F recibieron este apoyo económico el miércoles 8 de octubre.

Para las letras restantes, el depóstito correspondiente a la Beca Rita Cetina se realizarán conforme el siguiente calendario:

G jueves 9 de octubre

H, I, J, K y L viernes 10 de octubre

M lunes 13 de octubre

N, Ñ, O, P y Q martes 14 de octubre

R miércoles 15 de octubre

S jueves 16 de octubre

T, U, V, X, Y y Z viernes 17 de octubre

El apoyo económico que recibirán los beneficiarios equivalente a mil 900 pesos, de acuerdo con el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León.

Pagos de la Beca Rita Cetina ı Foto: Especial

¿Qué requisitos se piden para recibir la Beca Rita Cetina?

El último periodo de registro para la Beca Rita Cetina concluyó este domingo, y durante este las y los estudiantes de preescolar y primaria no pudieron ser registrados para ser beneficiarios, pues los registros estaban dirigidos únicamente a estudiantes de educación secundaria.

En caso de querer ser beneficiario de este programa social, requieres contar con los siguientes documentos:

CURP del estudiande

CURP del tutor

Identificación oficial vigente del tutor

Comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses

Correo electrónico

Número de teléfono

LlaveMX

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

El registro para poder recibir este apoyo económico se realizará en línea, por medio de la página web oficial de la beca.