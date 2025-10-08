‘TMEC es ley en los 3 países’, responde Sheinbaum a intención de Trump por negociación separada

Ante la intención expresada por Donald Trump de entablar tratados comerciales por separado con México y Canadá, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que el TMEC es “ley” para los tres países y que, el hacer cambios, requiere entrar a una amplia revisión del acuerdo trilateral.

“El TMEC es ley en Canadá, en Estados Unidos y en México. Pasó por el Congres, entonces si se quisiera cambiar tendría que hacerse una revisión muy profunda”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo que consideró viable es que se mantengan reuniones bilaterales, ya que hay asuntos que se deben tratar entre países de manera diferenciada.

Claudia Sheinbaum Pardo agregó que por ahora ya se trabaja en la aclaración de las 50 barreras comerciales que argumentó Estados Unidos y de las cuales aseguró que en muchas no se coincide.

Uno de ellos es respecto al señalamiento de que no hay suficientes recursos para los tribunales de justicia laboral, a lo cual ya se aclaró que además del presupuesto que pone la federación para estos, cada entidad aporta de sus recursos.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ha habido un “buen entendimiento” con Estados Unidos en materia de seguridad, a partir del diálogo que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a inicios de septiembre.

