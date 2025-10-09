Facultad de Ciencias Políticas y Sociales entra en paro indefinido; van al menos 5 escuelas de la UNAM sin actividades

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció el paro de actividades escolares y administrativas desde este 9 de octubre del 2025.

“Por este medio se les informa que la asamblea de estudiantes de la FCPyS resolvió realizar un paro indefinido de actividades académicas y administrativas, a partir de este jueves 9 de octubre”, informó la Facultad en un comunicado.

De esta forma ya suman 5 escuelas de la máxima casa de estudios que han decidido detener las actividades por distintos mensajes intimidatorios y falsas amenazas de artefactos explosivos en la zona.

Las escuelas que ya se encuentran en paro de actividades son las siguientes:

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Economía

Facultad de Filosofía y Letras

FES Zaragoza

Prepa 8

El más reciente caso sobre mensajes de violencia ocurrió en la FES Zaragoza, cuando personal descubrió la presencia de textos preocupantes pegados en los baños.

Las autoridades comenzaron las investigaciones para dar con los responsables. En dichas acciones se determinó el cierre de espacios para preservar los mensajes intactos y reunir los posibles rastros.

