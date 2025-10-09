Llega a San Lázaro iniciativa que pretende reforma la Ley de Aguas Nacionales

Este jueves llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial de Claudia Sheinbaum con respecto al Proyecto de Decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

Esta propuesta que llegó a San Lázaro se centra en regular el uso y la conservación del agua, al mismo tiempo en que se establecen las bases para una gestión más responsable y transparente.

Hace dos semanas desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que se trata de una iniciativa que devuelve el agua como recurso de la nación, y las concesiones dejan de ser una “mercancía”.

“El agua es un recurso escaso, el agua potable en muchos lugares del país, en la mayor parte en el centro, en el norte del país y necesitamos ordenarla. El agua por la Constitución es un recurso de la nación y se puede concesionar, lo que ya no se va a poder es vender los títulos de concesión, ni tampoco transmitir los títulos de concesión si hay cambio de uso en el agua”, mencionó Claudia Sheinbaum.

En la propuesta presidencial, se elimina la posibilidad para hacer cambio de uso de las concesiones; además, ya no será posible la trasmisión de los títulos de concesión de agua entre particulares.

La iniciativa también contempla la creación de un capítulo de delitos hídricos que contempla la explotación, extracción, el traslado ilegal de las aguas nacionales, para combatir el robo de agua y el mercado negro. Adicionalmente, se propone la creación un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales.

Legisladores de oficialismo, dicen que la Ley General de Aguas sentará las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, definiendo competencias claras entre los tres niveles de gobierno. También reconoce la labor de los sistemas comunitarios de agua.

Por su parte, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales establece un cambio profundo en la gestión del recurso: El agua se reconoce como bien estratégico y se restringe la transmisión de concesiones entre particulares.

