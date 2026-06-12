México y EU refuerzan cooperación militar y comparten información para blindar el Mundial 2026

México y Estados Unidos fortalecieron su cooperación militar bilateral con énfasis en el intercambio de información para la seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, durante la Segunda Sesión de la VIII Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar, realizada del 27 al 30 de mayo en Champotón, Campeche.

En el encuentro participaron representantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como del Comando Norte de Estados Unidos, quienes revisaron acciones orientadas al fortalecimiento del adiestramiento militar y los programas de intercambio académico que ambas naciones mantienen desde 2016.

De acuerdo con las autoridades participantes, la reunión permitió dar seguimiento a los mecanismos de cooperación establecidos entre las Fuerzas Armadas de ambos países y analizar áreas de colaboración para mejorar sus capacidades institucionales.

En el marco de la Cooperación Bilateral Militar entre México y los Estados Unidos de América (E.U.A), del 27 al 30 de mayo de 2026, en Champotón, Campeche, representantes de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como del Comando Norte de los E.U.A., participaron… pic.twitter.com/8wnSvKiDei — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 12, 2026

Uno de los temas centrales fue la preparación en materia de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante las sesiones, se destacó “la relevancia del intercambio de información relacionado con la seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Como parte de las actividades, los asistentes observaron el ejercicio anfibio bilateral “FÉNIX 2026”, conducido por la Secretaría de Marina, considerado un espacio para fortalecer la interoperabilidad y coordinación entre las fuerzas armadas de ambas naciones.

Las autoridades señalaron que la participación conjunta en este tipo de encuentros “fortalece los mecanismos de cooperación bilateral y contribuye al desarrollo de capacidades institucionales” de México y Estados Unidos.

Asimismo, subrayaron que la relación militar entre ambos países se desarrolla bajo los principios de “reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de ambos países”.

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MSL