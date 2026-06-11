Celebran 150 mil personas en el Ángel de la Independencia triunfo de México ante Sudáfrica

Estiman 150 mil asistentes a festejo de primer partido del Mundial en el Ángel de la Independencia.

Alrededor de 150 mil personas se dieron cita este jueves en el Ángel de la Independencia para celebrar el marcador 2-0 que dio la victoria a la Selección Mexicana ante su similar de Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Tras el silbatazo final y pese a la intensa lluvia que se registró en la Ciudad de México, miles de aficionados se concentraron en Paseo de la Reforma para continuar la fiesta mundialista con un espectáculo de danza folclórica y un concierto de mariachi, en el que participó la cantante Carolina Ross y que cerró con el Sonido La Changa.

En la celebración participaron distintas agrupaciones, entre ellas Mariachi Mexicana Hermosa, Mariachi Gallos, Mariachi Azteca 2000 y Mariachi Son de Hidalgo.

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Estiman 500 mil personas en eventos del Mundial

Por separado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que medio millón de personas vivieron el fútbol en los distintos eventos llevados a cabo en la Ciudad de México, con motivo de la inauguración del Mundial.

En un comunicado, la corporación detalló que sólo en el Zócalo de la Ciudad de México se registró una afluencia de 100 mil personas, quienes abarrotaron este espacio en sólo una hora, lo que causó que las autoridades invitaran a los aficionados a trasladarse al Fan Fest de Garibaldi.

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Además, precisó que 200 mil personas asistieron a los 18 Fan Fest instalados en las 16 alcaldías para ver el partido de México contra Sudáfrica, como en 2010, aunque en esta ocasión el resultado fue una victoria 2-1 para el equipo tricolor.

“Durante la jornada se vivió un ambiente de fiesta, entusiasmo y convivencia familiar, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de las actividades programadas y seguir de cerca el encuentro deportivo”, indicó la SSC.

Luego del partido inaugural, cientos de aficionados se trasladaron al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de la Selección sobre los Bafana Bafana, con los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

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Con información de Jonathan Castro.

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cehr