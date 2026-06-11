CDMX ‘estuvo a la altura’, afirma Clara Brugada tras inauguración del Mundial 2026

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que la Ciudad de México “estuvo a la altura” tras la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, que, según las primeras estimaciones, reunió a más de 500 mil personas en distintos puntos para presenciar el inicio del torneo.

“Misión cumplida”, consideró la mandataria capitalina al destacar los “buenos resultados” de la jornada, luego de que la Ciudad de México se convirtió en la primera metrópoli en albergar tres mundiales de fútbol en su historia.

“Gobierno de México, gobierno de la Ciudad, trabajaron de la mano para que hoy se pudieran entregar buenos resultados ”, enfatizó en un mensaje en video, en el que agradeció el respaldo de la Federación.

Por parte del Gobierno Federal, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoció la coordinación con la administración capitalina, mientras el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, elogió la “valentía, entrega y disciplina” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Trabajamos de manera coordinada con el @GobiernoMX para hacer posible la inauguración del #Mundial2026. Mi reconocimiento a todas las personas e instituciones que contribuyeron a que esta celebración se desarrollara con seguridad y orden.



Agradezco especialmente el compromiso y… pic.twitter.com/um1bbKuVic — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 12, 2026

Asisten 500 mil personas a eventos del Mundial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que medio millón de personas vivieron el fútbol en los distintos eventos llevados a cabo en la Ciudad de México, con motivo de la inauguración del Mundial.

En un comunicado, la corporación detalló que sólo en el Zócalo de la Ciudad de México se registró una afluencia de 100 mil personas, quienes abarrotaron este espacio en sólo una hora, lo que causó que las autoridades invitaran a los aficionados a trasladarse al Fan Fest de Garibaldi.

Además, precisó que 200 mil personas asistieron a los 18 Fan Fest instalados en las 16 alcaldías para ver el partido de México contra Sudáfrica, como en 2010, aunque en esta ocasión el resultado fue una victoria 2-1 para el equipo tricolor.

“Durante la jornada se vivió un ambiente de fiesta, entusiasmo y convivencia familiar, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de las actividades programadas y seguir de cerca el encuentro deportivo”, indicó la SSC.

Luego del partido inaugural, cientos de aficionados se trasladaron al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de la Selección sobre los Bafana Bafana, con los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Con información de Jonathan Castro.

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