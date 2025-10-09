PRI exhorta en San Lázaro a que huachicol incautado se destine al campo mexicano

La diputada federal Leticia Barrera Maldonado hizo un llamado al Gobierno Federal para que el diésel incautado o recuperado del robo y contrabando se destine al uso productivo en el campo mexicano, en beneficio de los pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos, pesqueros y acuícolas del país.

La también presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, acompañada del coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, explicó que el diésel es un insumo indispensable para la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura.

“Su costo actual, entre 25 y 26 pesos por litro, reduce la rentabilidad y afecta directamente el ingreso de las familias rurales”, señaló Barrera Maldonado.

TE RECOMENDAMOS: Para debate legislativo Llega a San Lázaro iniciativa que pretende reforma la Ley de Aguas Nacionales

En su oportunidad, Rubén Moreira expuso que el país sufrió la mayor sangría de recursos en su historia provenientes del llamado huachicol, en todas sus dimensiones desde el que pincha un ducto hasta quien lo manda al extranjero y luego la trae disfrazado de otro tipo de líquido para que le cobren menos impuestos.

Por esta razón, el coordinador coincidió con la diputada Barrera que todo lo decomisado en combustible vaya a los campesinos porque siguen disminuyendo los recursos para este sector.

Como ejemplo, expuso que la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), creada durante los gobiernos del PRI, destinada a los campesinos más pobres del país, en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, tenía mil millones de pesos de presupuesto, mientras este año solo trae 67 millones.

Por lo anterior, Leticia Barrera propuso la creación de un Programa Nacional de Diésel Agropecuario Recuperado, cuyo propósito sea reutilizar el combustible incautado o recuperado del robo y contrabando, destinándolo a la producción nacional de alimentos.

Detalló que el programa contemplaría la donación de 70 millones de litros de diésel para repartir entre los 700 mil productores del campo, lo que representa un incentivo equivalente a 2 mil 500 pesos por beneficiario, con criterios de transparencia, trazabilidad y beneficio social.

La también secretaria general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) recordó que el programa de apoyo al diésel agropecuario operó hasta 2017, cuando el precio por litro era de 17.62 pesos, y los productores recibían un estímulo de 3.92 pesos, adquiriendo el combustible 20.2 por ciento más económico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR