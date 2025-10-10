Ciclón Raymond EN VIVO: ¿Dónde seguir la trayectoria del fenómeno por la costa mexicana?

Así puedes seguir EN VIVO la trayectoria de Raymond por las costas mexicanas.

El fin de la temporada de ciclones tropicales está cerca, lo cual, a su vez, significa que las lluvias están a punto de llegar a su fin, tras meses de inundaciones y complicaciones. Sin embargo, el Pacífico mexicano, después del paso de Priscilla, sigue amenazado por el sistema meteorológico Raymond.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un monitoreo de los sistemas meteorológicos que se forman cerca de las costas mexicanas, pues estos originan fuertes lluvias, las cuales, a su vez pueden llevar a inundaciones, deslaves y otras situaciones adversas para la población de los estados afectados.

Así, la Conagua advirtió por la formación y avance de una tormenta tropical sobre el Pacífico mexicano: Raymond, con potencial para convertirse en huracán. Te decimos cuál es su trayectoria, qué estados serán afectados y cómo seguir su avance en vivo.

¿Dónde seguir EN VIVO la trayectoria de Raymond?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva un monitoreo de todos los fenómenos meteorológicos cuyo avance amenaza diferentes estados del país, a causa de las fuertes lluvias que provocan.

Raymond y Priscilla han provocado fuertes lluvias. ı Foto: Especial.

Por lo anterior, es en los canales oficiales de Conagua, es decir, en sus redes sociales, donde se publican los avances de la trayectoria de este sistema meteorológico. Así, a través de distintas publicaciones, la dependencia informa dónde se ubica, a qué velocidad avanza, qué estados serán afectados por las lluvias y si se fortalecerá o no a huracán.

Sin embargo, hay otra forma de seguir en vivo la trayectoria del huracán Raymond, y es a través del mapa en vivo de la plataforma Zoom Earth.

Así se ve el seguimiento EN VIVO de Raymond que ofrece Zoom Earth. ı Foto: Captura de pantalla

En su proyección en vivo, Zoom Earth muestra una imagen satelital de Raymond, a la vez que permite seguir su avance y otros datos para comprender cómo el mismo afecta a las costas mexicanas. Si quieres seguirlo EN VIVO da clic a ESTE ENLACE.

¿Cuáles son los principales estados afectados por Raymond?

Raymond avanza sobre el Pacífico mexicano, aunque ha afectado a estados en diferentes regiones con las lluvias que ha provocado.

Especialmente, ha afectado a los estados de:

Veracruz

Querétaro

Hidalgo

San Luis Potosí

Puebla

Guerrero

Colima

Michoacán

Jalisco

Nayarit

Oaxaca

En Veracruz hay 38 municipios afectados, incluidos Álamo Temapache con alrededor de cinco mil viviendas afectadas.

Los estados del Pacífico más afectados con lluvias intensas son Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Nayarit se prevén lluvias muy fuertes. En total, casi todo el país tuvo lluvias el jueves 9 de octubre, con daños notables en estas regiones.

