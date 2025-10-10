Gobierno de CSP presenta Original Yucatán para impulsar a 2 mil 500 maestras y maestros artesanos de todo el país

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo” que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, anunció Original Yucatán, que es la expansión a los estados del encuentro textil mexicano que se realiza cada año en Los Pinos y que ahora sale al sureste mexicano para beneficiar a 2 mil 498 maestras y maestros artesanos del país en esta próxima edición.

“Gracias al apoyo del Gobierno del Estado de Yucatán, de la Secretaría de Cultura y las Artes de ese estado, ahora les estamos presentando el evento que iniciará del 13 al 16 de octubre, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida y los horarios son de las 11:00 a las 22:00 horas. Ahí vamos a encontrar el trabajo de 300 artesanos, maestras y maestros de todo el país que representan realmente a 2 mil 500 porque la gran mayoría forman parte de colectivos o de unidades familiares que trabajan juntas”, informó la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova.

Detalló que en este encuentro se podrá encontrar todo tipo de vestimenta y accesorios, alfarería, utensilios para el hogar, realizadas por manos artesanas; además de cuatro pasarelas que se van a realizar en el Gran Museo del Mundo Maya para exponer más de 180 piezas.

Agregó que, después del éxito que tuvo el festival Nanas y Tatas en la Ciudad de México, Yucatán tendrá su propio ciclo de talleres artesanales denominados Original Noolo’ob y Original ts’irulitos; el primero para personas adultas mayores y el segundo para niñas y niños, con el objetivo de acercar los saberes artesanales ancestrales a la población.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció a la Presidenta por impulsar este tipo de espacios que van a permitir reflexionar sobre identidad, comercio justo y sostenibilidad; y anunció que se va a presentar el Manual de Bordado Maya de Yucatán elaborado junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); así como un ciclo de cine de pueblos originarios.