Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de abril

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de abril y miércoles 8 de abril en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
¡Aprovecha las mejores ofertas!
‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de abril
Ofertas en frutas y verduras
- Cebolla blanca: $18.80 el kilo
- Plátano: $21.80 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $24.80 la pieza
- Manzana red delicious: $36.80 el kilo
- Sandía con semilla: $10.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Limón con semilla: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Piña miel: $39.80 la pieza
- Mango paraíso: $33.80 el kilo
- Calabaza italiana / Criolla: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Chile serrano: $49.80 el kilo
- Ajo a granel: 100g: $16.90
- Lechuga romana: $13.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya
- Nopal entero: $34.80 el kilo
- Chiles secos: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
- Huachinango golfo ración: $199.00 el kilo
- Camarón coctelero congelado: $138.00 el kilo
- Posta de basa: $69.90 el kilo
- Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
- Filete de basa blanco congelado: $69.90 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelado: $93.90 el kilo
- Camarón cocido pacotilla congelado: $309.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo
- Ceviche de pescado playero: $199.00 el kilo
- Mojarra tilapia entera congelada: $56.90 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $156.90 el kilo
- Nuggets de pechuga de pavo: $88.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo. $119.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s por charola: $168.90 el kilo
- Tortita de papa: $74.90 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $69.00
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LMCT