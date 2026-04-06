¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de abril

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de abril y miércoles 8 de abril en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

  • Cebolla blanca: $18.80 el kilo
  • Plátano: $21.80 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $24.80 la pieza
  • Manzana red delicious: $36.80 el kilo
  • Sandía con semilla: $10.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Limón con semilla: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Piña miel: $39.80 la pieza
  • Mango paraíso: $33.80 el kilo
  • Calabaza italiana / Criolla: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Chile serrano: $49.80 el kilo
  • Ajo a granel: 100g: $16.90
  • Lechuga romana: $13.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya
  • Nopal entero: $34.80 el kilo
  • Chiles secos: 20% de descuento
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
  • Huachinango golfo ración: $199.00 el kilo
  • Camarón coctelero congelado: $138.00 el kilo
  • Posta de basa: $69.90 el kilo
  • Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
  • Filete de basa blanco congelado: $69.90 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelado: $93.90 el kilo
  • Camarón cocido pacotilla congelado: $309.00 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo
  • Ceviche de pescado playero: $199.00 el kilo
  • Mojarra tilapia entera congelada: $56.90 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $156.90 el kilo
  • Nuggets de pechuga de pavo: $88.00 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo. $119.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s por charola: $168.90 el kilo
  • Tortita de papa: $74.90 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $69.00

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