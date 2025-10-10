Reviven video donde a Fernández Noroña se le salen los mocos en transmisión en vivo

En redes sociales ha vuelto a circular un video que muestra un incómodo momento protagonizado por el diputado Gerardo Fernández Noroña durante una transmisión en vivo. El clip, originalmente publicado en diciembre de 2022, muestra al legislador experimentando una crisis de estornudos mientras comentaba temas relacionados con la política mexicana y su experiencia como turista en París.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los cibernautas fue un momento particularmente bochornoso: al intentar limpiarse, parte de la mucosidad quedó visible en su rostro, generando todo tipo de comentarios y memes en internet.

El video resurgió recientemente, provocando nuevamente reacciones de sorpresa y burla por parte de los internautas. Muchos usuarios señalaron que, aunque se trata de un incidente menor y humano, la imagen quedó grabada en la memoria colectiva debido a la notoriedad del diputado y su estilo polémico frente a la cámara.

Algunos tuits compartidos junto con el video incluyen comentarios humorísticos como: “¿Fue antes o después del moco?”, “Y el moco, ¿apá?” o “Un moco de fuera si sube los espectadores, ¿verdad?”. Este tipo de publicaciones muestran cómo un momento tan cotidiano puede convertirse en tema viral cuando involucra a figuras públicas.

Fernández Noroña, conocido por sus declaraciones controvertidas y su estilo confrontativo, ha protagonizado diversos episodios que se vuelven tendencia en redes sociales. En esta ocasión, el incidente del estornudo y la mucosidad es recordado como un ejemplo más de cómo los pequeños descuidos pueden amplificarse en el entorno digital.

Aunque intentó editar el video original para eliminar la parte incómoda, los usuarios lograron guardar y difundir el momento, asegurando que siga circulando incluso años después.

El resurgimiento del video también ha generado debates sobre la exposición de los políticos en redes sociales y cómo cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede ser capturado y transformado en contenido viral.

En un mundo donde la inmediatez y la viralidad predominan, un error menor puede permanecer en la memoria digital de la audiencia por tiempo indefinido, convirtiéndose en una herramienta tanto de burla como de análisis sobre la figura pública en cuestión.

En conclusión, el reciente revivir del video de Fernández Noroña demuestra que, en la era digital, ningún detalle escapa a la atención de los internautas.

Un momento tan simple como un estornudo puede convertirse en un fenómeno viral y recordado años después, alimentando la constante interacción entre políticos y cibernautas en las plataformas de redes sociales.

MSL