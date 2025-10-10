Sheinbaum: Esperemos que tregua entre Israel y Hamás sea ‘realmente un acuerdo de paz y soberanía’

Sheinbaum confía en que acuerdo entre Hamás e Israel lleve a un verdadero acuerdo de paz.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la firma de la primera fase del acuerdo para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás en Gaza que entró en vigor este viernes, y expresó su esperanza en que “realmente sea un acuerdo de paz”.

Cuestionada sobre el tema en la Mañanera del Pueblo, la presidenta celebró el acuerdo de paz que se anunció el jueves y entró en vigor el viernes, que contempla un alto el fuego entre Israel y Hamás y un intercambio de rehenes vivos y muertos.

Una manifestante por palestina en Atenas, Grecia. ı Foto: Reuters

La mandataria federal aseguró que tiene conocimiento que siguen las negociaciones, y expresó su esperanza en que realmente lleve a la paz en Gaza.

“Lo que hay que destacar es este acuerdo de paz al que parece que se ha llegado. Lo ha reconocido Hamás y el gobierno de Israel está en negociación, la cual encabezó principalmente el gobierno de los Estados Unidos. Esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos”, declaró Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Cuartoscuro

El acuerdo contempla un alto al fuego en la Franja de Gaza, la liberación de todos los rehenes israelíes —vivos y fallecidos—, el retiro programado de las tropas israelíes a una línea acordada, y la excarcelación de cerca de dos mil prisioneros palestinos.

“Esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos, ese es nuestro pensamiento en este momento”, sostuvo.

La presidenta también fue cuestionada sobre el hecho de que, según recogió la prensa, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, minimizó la enorme cantidad de víctimas civiles que dejó la ocupación militar de su país en Gaza y negó maltrato de los mexicanos que el mismo retuvo al interceptar la flotilla Global Sumud que viajaba a Gaza.

Al respecto, Sheinbaum Pardo aclaró que corresponde al canciller Juan Ramón de la Fuente informar sobre todo lo relacionado con la repatriación de los mexicanos y las relaciones entre nuestro país e Israel.

“Sobre los mexicanos que estuvieron en la flotilla, que afortunadamente ya están en México, [De la Fuente] puede dar la información a partir de lo que ellos comentan”, concluyó la presidenta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am