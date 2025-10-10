Ejército de Israel anuncia inicio del alto el fuego con Hamás en Gaza

El Ejército de Israel anunció oficialmente la entrada en vigor del alto el fuego con Hamás en Gaza, después de que se aprobaran diversos acuerdos de paz como parte del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de una publicación en redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) informaron que el alto el fuego con Hamás entró en vigor a las 12:00 horas de este viernes (a las 03:00 horas en horario CDMX), por lo que, ahora, los esfuerzos se enfocan en traer de vuelta a los rehenes, como se acordó en los diálogos de paz.

Palestinos desplazados al sur de Gaza regresan al norte tras la entrada en vigor del alto en fuego entre Israel y Hamás. ı Foto: Reuters

“El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00. Desde las 12:00, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a posicionarse a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el regreso de los rehenes”, escribió FDI en X.

“Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en el Comando Sur están desplegadas en la zona y seguirán eliminando cualquier amenaza inmediata”, abundó.

The Ceasefire Agreement Came Into Effect at 12:00



Since 12:00, IDF troops began positioning themselves along the updated deployment lines in preparation for the ceasefire agreement and the return of hostages.



IDF troops in the Southern Command are deployed in the area and will… — Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2025

En una publicación aparte, el Ejército israelí anunció que, ahora, se alista para recibir a 48 rehenes, en el marco del intercambio con Hamás que está contemplado en los acuerdos de paz.

“Con la entrada en vigor hoy del alto el fuego, tras más de dos años de intensas operaciones en Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se preparan finalmente para recibir a los 48 rehenes restantes”, escribió.

“Este es un momento emotivo para el pueblo de Israel y para las tropas de las FDI que han luchado y actuado durante los últimos dos años con valentía, coraje y dedicación”, dijo el portavoz de las FDI, Effie Defrin.

⭕️ The IDF is Preparing for the Return of the Hostages



With the ceasefire coming into effect today, after more than two years of intense operations in Gaza, the IDF is finally preparing to receive the remaining 48 hostages.



“This is an emotional moment for the people of Israel… — Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2025

De esta forma, se espera que el Ejército israelí se retire de Gaza, mientras que Estados Unidos anunció el envió de 200 soldados para iniciar la conformación de un equipo internacional de verificación.

Estos efectivos supervisarán el repliegue y coordinarán la entrada de suministros con el respaldo de Egipto, Qatar y Turquía.

Palestinos desplazados regresan del sur al norte; uno ondea una bandera de Egipto, país que medió en el conflicto. ı Foto: Reuters

Asimismo, se prevé que Hamás se desarme y se retire de la zona en cumplimiento de su parte del plan de paz, toda vez que, aseguró su jefe Jalil al Haya, recibieron las “garantías” de cumplimiento por parte de Estados Unidos.

“Seguiremos trabajando para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital”, aseguró.

am