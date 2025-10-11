Comité de Emergencias mantiene sesión permanente ante emergencia en cinco estados: Sheinbaum

Al dar seguimiento a las afectaciones registradas en cinco estados por las lluvias, que hasta este 11 de octubre han cobrado la vida de 41 personas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Comité Nacional de Emergencias se mantiene en sesión permanente.

A través de la red social X, la mandataria indicó que se mantiene la coordinación entre autoridades federales y estatales de los estados más afectados: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“Continuamos en atención a la emergencia en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales. El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente”, escribió en su cuenta.

TE RECOMENDAMOS: En solidaridad con afectados Senado instalará centro de acopio y donará parte de su salario para apoyar a damnificados por inundaciones

Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales.



El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente. pic.twitter.com/DlqhNgnM6J — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

Mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hasta la noche del sábado se había restablecido en 78 por ciento el servicio eléctrico al oriente del país, es decir, para 249 mil 883 usuarios.

Debido a las copiosas precipitaciones y fuertes vientos, desde el 9 de octubre se registraron interrupciones en el suministro de energía eléctrica en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Por otra parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó afectaciones en mil 56 kilómetros de carreteras federales en cinco estados, de los cuales 664 han sido rehabilitados.

Al mismo tiempo, elementos de las secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional, mantienen activos los planes de emergencia en las zonas más afectadas, entre ellas los municipios de Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán, en Veracruz.

Según el último balance de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se reportaron afectaciones en 37 municipios de Puebla; en 5 de San Luis Potosí; en 7 de Querétaro, y en 13 de Hidalgo.

Del total de fallecidos, 15 se registraron en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro; además, suman 27 personas no localizadas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr