Despliega Marina más de 3 mil elementos en Veracruz, Puebla y SLP por lluvias e inundaciones

Elementos de la Marina apoyan a comunidades afectadas por las inundaciones en Veracruz. Foto: Semar
La Secretaría de Marina (SEMAR) comunicó que mantiene desplegados más de 3 mil 300 elementos navales en Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, como parte del Plan Marina en su fase de auxilio, para apoyar a la población afectada por las inundaciones y desbordamientos de ríos ocasionados por las intensas lluvias en el país.

De acuerdo con la dependencia, los efectivos han brindado asistencia médica, traslados, y realizado labores de limpieza y desazolve en diversas regiones, detalló la institución en un comunicado.

Personal naval realiza labores de limpieza y rescate en zonas anegadas de Puebla. ı Foto: Semar
Personal naval realiza labores de limpieza y rescate en zonas anegadas de Puebla. ı Foto: Semar

En el municipio de Poza Rica, Veracruz, una de las zonas más golpeadas por el desbordamiento del río Cazones, se encuentran mil 236 elementos navales desplegados, quienes han auxiliado a más de 2 mil personas, brindado 70 atenciones médicas y realizado 600 traslados a albergues.

Además, se efectuaron trabajos de limpieza y desazolve en cinco vías de comunicación y se recolectaron cinco toneladas de basura para restablecer el tránsito y evitar focos de infección.

La Secretaría de Marina refuerza el Plan Marina en el norte del país tras las intensas lluvias. ı Foto: Semar

En el municipio de Álamo, Veracruz, afectado por el desbordamiento del río Ídolo, 450 marinos auxiliaron a 147 personas, ofrecieron 13 atenciones médicas y realizaron labores de limpieza en tres caminos; también trasladaron a 25 personas a refugios temporales.

Mientras tanto, en Huauchinango, Puebla, donde la presa Tenango de las Flores rebasó su capacidad, se desplegaron mil 325 elementos que rescataron a 393 personas, brindaron 80 servicios médicos, despejaron cuatro vías de comunicación y retiraron tres espectaculares y árboles caídos para restablecer el tránsito vehicular.

La Marina señaló además que, a las 07:25 horas de este sábado, el Buque Patrulla Oceánica ARM Guanajuato zarpó del Puerto de Dos Bocas, Tabasco, con 83 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias a bordo, rumbo a Tuxpan, Veracruz, para reforzar los trabajos de auxilio en la región norte del estado.

Asimismo, en Tamazunchale, San Luis Potosí, se encuentran en traslado más de 280 marinos y seis embarcaciones menores para apoyar a comunidades incomunicadas por los deslaves e inundaciones.

Integrantes de la Armada de México trasladan a familias damnificadas a refugios temporales. ı Foto: Semar

Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reitera su compromiso de apoyar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia”, señaló la dependencia, exhortando a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades locales.

