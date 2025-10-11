Despliega Marina más de 3 mil elementos en Veracruz, Puebla y SLP por lluvias e inundaciones

La Secretaría de Marina (SEMAR) comunicó que mantiene desplegados más de 3 mil 300 elementos navales en Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, como parte del Plan Marina en su fase de auxilio, para apoyar a la población afectada por las inundaciones y desbordamientos de ríos ocasionados por las intensas lluvias en el país.
De acuerdo con la dependencia, los efectivos han brindado asistencia médica, traslados, y realizado labores de limpieza y desazolve en diversas regiones, detalló la institución en un comunicado.
En el municipio de Poza Rica, Veracruz, una de las zonas más golpeadas por el desbordamiento del río Cazones, se encuentran mil 236 elementos navales desplegados, quienes han auxiliado a más de 2 mil personas, brindado 70 atenciones médicas y realizado 600 traslados a albergues.
Además, se efectuaron trabajos de limpieza y desazolve en cinco vías de comunicación y se recolectaron cinco toneladas de basura para restablecer el tránsito y evitar focos de infección.
En el municipio de Álamo, Veracruz, afectado por el desbordamiento del río Ídolo, 450 marinos auxiliaron a 147 personas, ofrecieron 13 atenciones médicas y realizaron labores de limpieza en tres caminos; también trasladaron a 25 personas a refugios temporales.
Mientras tanto, en Huauchinango, Puebla, donde la presa Tenango de las Flores rebasó su capacidad, se desplegaron mil 325 elementos que rescataron a 393 personas, brindaron 80 servicios médicos, despejaron cuatro vías de comunicación y retiraron tres espectaculares y árboles caídos para restablecer el tránsito vehicular.
La Marina señaló además que, a las 07:25 horas de este sábado, el Buque Patrulla Oceánica ARM Guanajuato zarpó del Puerto de Dos Bocas, Tabasco, con 83 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias a bordo, rumbo a Tuxpan, Veracruz, para reforzar los trabajos de auxilio en la región norte del estado.
Asimismo, en Tamazunchale, San Luis Potosí, se encuentran en traslado más de 280 marinos y seis embarcaciones menores para apoyar a comunidades incomunicadas por los deslaves e inundaciones.
“Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reitera su compromiso de apoyar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia”, señaló la dependencia, exhortando a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades locales.
